Химическое заражение, ДТП, завал, пожар - школьники учатся выживать в техногенных катастрофах. Видеорепортаж Татьяны Дубко
Техногенный экстрим для школьников. В эти дни в Надеждинском районе проходит 64-ый краевой слет по прикладным видам спорта. В нем участвуют 150 ребят. В течение недели им предстоит пройти ряд дистанций. Преодолеть переправу, почувствовать себя спасателями, краеведами и туристами - профессионалами.
Врассыпную по позициям. Справа от центрального поста зараженная зона. По легенде - утечка ядовитых химикатов. А значит к опасному объекту подойти можно только в полной экипировке. Противогаз поддается не сразу. Но в заброшенном здании ждет товарищ. У него всего 10 минут.
«Патриотам» из Артема выбраться удалось в полном составе.
Владислав Ким, команда «Патриот», г. Артем: «Бывало слетал, ударялся о стену. Моя задача была донести чашу жизни, как можно аккуратнее. Чтобы не разлить.
- Ты выжил?
- Да».
Это самый экстремальный день краевого слета школьников. Соревнуются юные спасатели. На дистанцию со своим снаряжением вышли 14 команд. Неумолимо тикают часы. Ребята считают секунды, а судьи отмечают ошибки. Качество порой важнее времени.
Как, например, в истории спасения при ДТП.
Знания с уроков ОБЖ в действии. Есть среди команд - бывалые, не первый год на слете. Но для некоторых ребят - это своего рода крещение не огнем, кончено, но экстрима хватает.
Анастасия Цой, комнада «Азимут», с. Новоникольск: «Веревка запуталась, думали не распутаем. На последней минуте все получилось».
Бок о бок со спасателями и пожарными ребята работают на высоте, управляются с техникой, прицельно стреляют и ведут спасательные операции на воде. Практически профильная подготовка.
Елена Цымбал, директор Детско-юношеского центра Приморского края, соорганизатор краевого слета школьников: «Ребята однозначно готовы. Школой безопасности, спортивным туризмом дети в крае занимаются систематически. При школах есть кружки, секции. Поэтому и степень готовности хорошая».
Один из самых ювелирных этапов — спасение человека из-под завала. Большинство ребят впервые держат в руках гидравлический инструмент. Спасти ногу даже тряпичного пострадавшего большая ответственность
Сергей Манжурин, спасатель Приморской краевой поисково-спасательной службы: «Сейчас забыли проставку установить ребята. Но это негрубая ошибка.
- То есть выжил?
- Он не мучился, точно!»
Зато манекену Георгию за полдня выжить удалось лишь один раз. Впрочем в этом году на медицинском зачете штрафные баллы за реанимацию не ставят.
Василий Кашков, медик соревнований «Юный спасатель»: «Задача - не поругать детей, а научить. Пусть хотя бы один из десяти запомнит. Чтобы знали, как себя вести и не растерялись».
Не просто конкурс, а подготовка кадров. Каждая оценка судей с прицелом на перспективу. Уже среди школьников специалисты-профессионалы присматривают будущих коллег.
Сергей Козырь, начальник отдела формирования культуры безопасности жизнедеятельности населения Управления Гражданской защиты МЧС России по ПК: «Многие из ребят, которые участвовали в конкурсе на протяжении многих лет, сегодня уже работают в структуре МЧС».
В программе слета помимо конкурса «Юный спасатель» еще три позиции. Завтра ребята отправятся в двухдневный поход. Их маршрут выживания пройдет по лесным тропам. А уже в пятницу по итогам всех дистанций судьи выберут победителей этого года.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
25.06.2019 "Вести: Приморье": Школьники учатся бороться с техногенным форс-мажором
-
26.06.2014 В Приморье проходит слет юных спасателей
-
21.05.2014 В Михайловским районе проходит старейший в Приморье туристический слет для школьников
-
27.06.2017 Юные спасатели со всего Дальнего Востока состязались за звание лучшего в приморской Тавричанке
-
03.02.2018 Владивосток готовится к «Режиму ЧС»
-
19.05.2015 Во Владивостоке пройдет турслет среди школьников
Добавить комментарий