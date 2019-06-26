Техногенный экстрим для школьников. В эти дни в Надеждинском районе проходит 64-ый краевой слет по прикладным видам спорта. В нем участвуют 150 ребят. В течение недели им предстоит пройти ряд дистанций. Преодолеть переправу, почувствовать себя спасателями, краеведами и туристами - профессионалами.

Врассыпную по позициям. Справа от центрального поста зараженная зона. По легенде - утечка ядовитых химикатов. А значит к опасному объекту подойти можно только в полной экипировке. Противогаз поддается не сразу. Но в заброшенном здании ждет товарищ. У него всего 10 минут.

«Патриотам» из Артема выбраться удалось в полном составе.

Владислав Ким, команда «Патриот», г. Артем: «Бывало слетал, ударялся о стену. Моя задача была донести чашу жизни, как можно аккуратнее. Чтобы не разлить.

- Ты выжил?

- Да».

Это самый экстремальный день краевого слета школьников. Соревнуются юные спасатели. На дистанцию со своим снаряжением вышли 14 команд. Неумолимо тикают часы. Ребята считают секунды, а судьи отмечают ошибки. Качество порой важнее времени.

Как, например, в истории спасения при ДТП.

Знания с уроков ОБЖ в действии. Есть среди команд - бывалые, не первый год на слете. Но для некоторых ребят - это своего рода крещение не огнем, кончено, но экстрима хватает.

Анастасия Цой, комнада «Азимут», с. Новоникольск: «Веревка запуталась, думали не распутаем. На последней минуте все получилось».

Бок о бок со спасателями и пожарными ребята работают на высоте, управляются с техникой, прицельно стреляют и ведут спасательные операции на воде. Практически профильная подготовка.

Елена Цымбал, директор Детско-юношеского центра Приморского края, соорганизатор краевого слета школьников: «Ребята однозначно готовы. Школой безопасности, спортивным туризмом дети в крае занимаются систематически. При школах есть кружки, секции. Поэтому и степень готовности хорошая».

Один из самых ювелирных этапов — спасение человека из-под завала. Большинство ребят впервые держат в руках гидравлический инструмент. Спасти ногу даже тряпичного пострадавшего большая ответственность

Сергей Манжурин, спасатель Приморской краевой поисково-спасательной службы: «Сейчас забыли проставку установить ребята. Но это негрубая ошибка.

- То есть выжил?

- Он не мучился, точно!»

Зато манекену Георгию за полдня выжить удалось лишь один раз. Впрочем в этом году на медицинском зачете штрафные баллы за реанимацию не ставят.

Василий Кашков, медик соревнований «Юный спасатель»: «Задача - не поругать детей, а научить. Пусть хотя бы один из десяти запомнит. Чтобы знали, как себя вести и не растерялись».

Не просто конкурс, а подготовка кадров. Каждая оценка судей с прицелом на перспективу. Уже среди школьников специалисты-профессионалы присматривают будущих коллег.

Сергей Козырь, начальник отдела формирования культуры безопасности жизнедеятельности населения Управления Гражданской защиты МЧС России по ПК: «Многие из ребят, которые участвовали в конкурсе на протяжении многих лет, сегодня уже работают в структуре МЧС».

В программе слета помимо конкурса «Юный спасатель» еще три позиции. Завтра ребята отправятся в двухдневный поход. Их маршрут выживания пройдет по лесным тропам. А уже в пятницу по итогам всех дистанций судьи выберут победителей этого года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]