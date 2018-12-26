В Хабаровском крае косаток и белух выпустить из «китовой тюрьмы» помешал сильный шторм в море

Две косатки и шесть белух проделали путь к свободе длиной в несколько тысяч километров. Сначала из бухты Средней в Приморье на автомобилях их доставили в Хабаровск, затем три дня они плыли по Амуру на судне к Охотскому побережью и теперь вынуждены ждать погоды у мыса Перовского в Николаевском районе. - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "КП".

- Выпускать сегодня их не стали, потому что на море очень сильный шторм, - рассказала Нина Найденова, сотрудник администрации Николаевского района. – Животные пока остаются в контейнерах, в которых их сюда привезли, может быть, в дальнейшем их определят в какие-нибудь вольеры. Но пока ждем.

Шторм по прогнозам метеорологов продлится до 27 июня. Также в сети Интернет проявилась информация, что местные рыбаки против того, чтобы косаток выпускали именно там, якобы морские хищники могут отпугнуть рыбу. Но в администрации района эту информацию опровергли.

- У нас здесь всегда было множество косаток в прибрежных водах, - отметили в администрации. – И никогда они никому не мешали. Все к ним привыкли.

Напомним, что это первая партия косаток и белух, которые были заточены в так называемой «китовой тюрьме» - «Центре адаптации морских млекопитающих» в бухте Средней Приморского края. Всего там находилось около сотни млекопитающих. Условия содержания были ужасающими, обследование, проведенное зоозащитниками, показало, что животные недоедали и были обморожены. Косаток и белух держали в этом центре в ожидании покупателей: животных планировали продать за рубеж. Кроме того, вскрылась пропажа двух белух, которые погибли от антисанитарии и голода.

После освещения проблемы в СМИ, а также из-за большого общественного резонанса в ситуацию вмешался Владимир Путин. Президент поручил Минприроды решить дальнейшую судьбу китов до первого марта 2019 года, а министерство, в свою очередь, собрав несколько консилиумов со специалистами, постановило - китов выпустить обратно в природную среду обитания.

Владельцы млекопитающих так просто со своими питомцами, которые стоят несколько миллионов долларов, расставаться не пожелали. В результате сотня редчайших морских животных оказалась заложником юридических разбирательств, и никаких серьезных подвижек в этом деле не было до 20 июня. Тогда прямо во время прямой линии с президентом первая партия «заключенных» начала движение к свободе.

Между тем, как сообщает ТАСС, коалиция общественных организаций "Свободу косаткам и белухам" направила обращения вице-премьеру Алексею Гордееву, в Минприроды, Минсельхоз, Росрыболовство и Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) с требованием немедленно привлечь представителей коалиции к наблюдению за транспортировкой, реабилитацией и выпуском животных, а также ежедневно публиковать отчеты о состоянии всех животных, как транспортируемых, так и остающихся в Средней с подтверждающими фото- и видеоматериалами.

Также в обращении содержится требование привлечь представителей команды океанолога Жана-Мишеля Кусто для непосредственной работы с животными в процессе транспортировки, реабилитации и выпуска.

В настоящее время, в "китовой тюрьме" остается девять косаток и 81 белуха.

В 2018 году в Охотском море выловили около сотни косаток и белух для продажи в китайские океанариумы и поместили их в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую впоследствии назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Возбуждены уголовные и административные дела.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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