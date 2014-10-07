Осужденный в Приморье наркоман попался с коноплей в Бикине
Бикинская городская прокуратура Хабаровского края поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в крупном размере).
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dvnovosti.ru, суд установил, что житель города Бикина в период с 20 сентября 2018 года по 18 марта 2019 года неподалеку от одного из домов города обнаружил дикорастущее наркотикосодержащее растение конопли, сорвал с него верхушечные части и листья в общем количестве не менее 292 граммов, что образует крупный размер. Затем наркотикосодержащие части растения перенес в кухню своего дома, где хранил до момента изъятия сотрудниками полиции.
Подсудимый вину в инкриминируемом ему деянии признал в полном объеме.
"В январе 2019 года подсудимый Фрунзенским районным судом г. Владивостока был осужден за незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года" , — уточнили в прокуратуре Хабаровского края.
Бикинский городской суд отменил условное осуждение по предыдущему приговору и назначил горожанину наказание в виде 3 лет 2 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Напомним, что наркоделец-рецидивист попался на продаже героина в Хабаровске. Суд установил, что мужчина совершил незаконный сбыт 0,504 грамма героина наркозависимому. При этом горожанин имел непогашенную судимость за совершение аналогичного преступления.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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