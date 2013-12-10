Двое граждан стран СНГ ограбили ювелирный магазин во Владивостоке
Советским районным судом г. Владивостока вынесен приговор двум иностранным гражданам (Республики Узбекистан и Таджикистан), которые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прокуратуру Приморского края, в октябре 2018 года двое граждан Узбекистана и Таджикистана распивали спиртные напитки в гостях у жителя Владивостока, вспользовавшись тем, что хозяин квартиры уснул, иностранцы похитили у него ювелирные изделия на общую сумму 489 тыс. 600 рублей.
Признав подсудимых виновными в совершении указанного преступления, суд назначил каждому из них 1 год 4 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Суд также удовлетворил заявленный потерпевшим гражданский иск о взыскании с осужденных имущественный ущерб.
В настоящее время приговор суда в законную силу не вступил.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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