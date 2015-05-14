Новости Экономика

Сегодня, 10:29
 

807 домов во Владивостоке остались без холодной воды

807 домов во Владивостоке остались без холодной воды

Фото: АиФ-Хабаровск

26 июня из-за замены задвижки на сети холодного водоснабжения холодную воду отключили в 707 домах Советского района, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru. «Примводоканал» планирует завершить работы к 00:00 в четверг, 27 июня.

Без воды остались 707 домов:

Анучинская, 2м, 2к, 3, 4к, 4и, 5, 6в, 6-б, 6к, 11, 12-б, 15, 15г, 15-б, 16, 19, 19в, 20а, 27, 33, 39, 41, 43, 47, 48в, 50, 50-б, 51, 52, 54, 54д, 55, 59, 63, 67, 70, 72, 77, 81, 83, 83а, 85, 87;

Апухтина, 2, 3, 3а, 5, 5/1, 5/2, 5а, 8-б, 8, 8в, 10;

Грушевая, 1, 5, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25;

Короленко, 1, 2, 2а, 3, 3а, 3в, 4, 5, 5а, 5г, 6, 7, 7а, 7, стр. 1, 7-б, 7в, 7г, 7д, 8, 8а, 9, 10, 10а, 10-б, 11, 15, 16, 17, 18, 18в, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27а, 27-б, 27, 27д, 27в, 28, 29, 30, 32, 33а, 34, 36, 36а, 36д, 36-б, 36в, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 44, стр. 1, 45, 46, 48, 48а, 50, 52, 54, 60, 62;

Куинджи, 2, 3, 12, 14;

Лиман ст., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 37, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 100, 162, 251;

Майкова, 1, 2, 2а, 2д, 2-б, 3, 3а, 3-б, 4, 4а, 5, 5-б, 5в, 6, 6а, 6-б, 8, 8а, 9, 10а, 10-б, 14, 16, 16а, 16-б, 18, 18/1, 18/2, 18/3, 20, 22, 22а, 22-б, 24, 26, 28/2, 28/1, 30, 30, стр. 1;

Орбитальная, 1, 3, 4-б, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 84в, 85, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 111, стр. 1, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, стр. 1, 146, 147, 149, 150, 151, 153, 155, 156, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, стр. 1, 177, 179, 181, 183, 185, 199, 215, 217, 219, 222, 223, 229, 231;

Плещеева, 2, 2в, 3, 3а, 4, 4а, 4, стр. 1, 5, 7, 7а, 7-б, 8, 8а, 8, стр. 1, 10, 11, 12а, 12-б, 12д, 12в, 13, 14в, 15, 16а, 16, 17, 19, 31а, 35, 42, 44, 57, 59, 59а, 64, 67, 68, 71;

Сахарный Ключ, 1, 2, 3, 3а, 4, 4а, 4-б, 4в, 4г, 5, 5в, 5д, 5л, 7а, 10, 11, 14, 16, 18, 36, 37, 38, 39в, 45, 55, 57в, 57-б, 57, 59-б, 59, 69, 71, 83;

ст. Спутник, 118;

Шевченко, 2, стр. 3, 5, 5в, 5д, 5-б, 5а, 7, 7в, 7а, 8, 9, 9а, 10, 11, 11в, 11а, 12, 13, 13а, 14, 15д, 15в, 15г, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 20а, 20-б, 21, 21а, 21в, 21д, 21е, 22, 23, 24, 24а, 24, стр. 1, 24, стр. 3, 25, 26, 27, 28в, 28а, 28-б, 29, 29а, 29/2, 31, 31а, 31д, 33, 33а, 33а, стр. 2, 34, 35, 35а, 35в, 35д, 36, 37, 37г, 37а, 38а, 39-б, 39в, 39г, 39д, 39ж, 40, 41д, 41-б, 41в, 42, 43а, 43/1, 43/2, 44-б, 44, 44а, 44а, стр. 2, 45, 45а, 46г, 46в, 46а, 46, 47, 48а, 48, 49, 50, 50д, 51а, 51-б, 51в, 51г, 53, 54, 55, 57, 57в, 59а, 59, 61, 68, 68-б, 68/1, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82/2, 82/1, 85, 85а, 85-б, 87, 87а, 89, 89а, 91, 91а, 93, 93а, 95а, 95, 97, 99, 99а, 100, 101, 101, стр. 1, 101а, 102, 102а, 104, 115, 140, 202, 204, 206, 208, 245;

Яблоневая, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7а, 8, 9а, 9, 11а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 61д, 61в, 62, 63, 63а, 63-б, 63е, 63в, 63д, 64, 65в, 65а, 65-б, 65д, 66, 66а, 67, 68, 69, 69г, 69в, 71а, 72, 73, 73а, 82, 84, 90, 92, 96, 102, 104, 108, 109, 111, 113, 117, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 136, 137, 139, 143, 145, 147.

Плановые отключения воды до 17:00 пройдут в 82 домах Первореченского района:

Посадская, 20;

Снеговая, 2-б, 3а, 3, 4, 4а, 5, 5а, 5в, 6, 6а, 6-б, 7, 7в, 7-б, 9, 9а, 11, 12, 12а, 12-б, 13, 13а, 13-б, 13г, 13д, 13ж, 15, 15а, 16, 16а, 16г, 17, 17в, 17д, 18а, 18-б, 18, 18в, 19, 19-б, 19/3, 19/2, 19/1, 19/6, 19/68, 19/4, 19/5, 19г, 22, 23, 26, 30, 30а, 31, 32, 32а, 33, 34, 34ж, 35, 35а, 36, 39, 40, 41, 41а, 42, 42а, 42-б, 42в, 42г, 42д, 43а, 43, 44в, 45-б, 48, 51, 53а, 54, 55.

Из-за пониженного давления холодной воды не будет до полуночи по адресам:

Маковского, 169, 171, 175, 177, 179, 181, 185, 187, 189, 191, 193, 197, 199, 201, 203, 205, 207;

Успенского, 58.

Вместе с тем во Владивостоке массово отсутствует горячее водоснабжение. После првоедения гидравлических испытаний теплотрасс на аварийных участках ведутся восстановительные работы. В частности, после завершения четвертого этапа гидравлических испытаний без горячей воды остались потребители части Первореченского и Советского районов (адреса).


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Фестиваль Человек и море

MEDIAMETRICS



Восток 24: Наши вести







В объективе: дети

Школьное радио





Детские Вести

Отдых у моря