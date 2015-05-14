807 домов во Владивостоке остались без холодной воды

26 июня из-за замены задвижки на сети холодного водоснабжения холодную воду отключили в 707 домах Советского района, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru. «Примводоканал» планирует завершить работы к 00:00 в четверг, 27 июня.

Без воды остались 707 домов:

Анучинская, 2м, 2к, 3, 4к, 4и, 5, 6в, 6-б, 6к, 11, 12-б, 15, 15г, 15-б, 16, 19, 19в, 20а, 27, 33, 39, 41, 43, 47, 48в, 50, 50-б, 51, 52, 54, 54д, 55, 59, 63, 67, 70, 72, 77, 81, 83, 83а, 85, 87;

Апухтина, 2, 3, 3а, 5, 5/1, 5/2, 5а, 8-б, 8, 8в, 10;

Грушевая, 1, 5, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25;

Короленко, 1, 2, 2а, 3, 3а, 3в, 4, 5, 5а, 5г, 6, 7, 7а, 7, стр. 1, 7-б, 7в, 7г, 7д, 8, 8а, 9, 10, 10а, 10-б, 11, 15, 16, 17, 18, 18в, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27а, 27-б, 27, 27д, 27в, 28, 29, 30, 32, 33а, 34, 36, 36а, 36д, 36-б, 36в, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 44, стр. 1, 45, 46, 48, 48а, 50, 52, 54, 60, 62;

Куинджи, 2, 3, 12, 14;

Лиман ст., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 37, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 100, 162, 251;

Майкова, 1, 2, 2а, 2д, 2-б, 3, 3а, 3-б, 4, 4а, 5, 5-б, 5в, 6, 6а, 6-б, 8, 8а, 9, 10а, 10-б, 14, 16, 16а, 16-б, 18, 18/1, 18/2, 18/3, 20, 22, 22а, 22-б, 24, 26, 28/2, 28/1, 30, 30, стр. 1;

Орбитальная, 1, 3, 4-б, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 84в, 85, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 111, стр. 1, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, стр. 1, 146, 147, 149, 150, 151, 153, 155, 156, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, стр. 1, 177, 179, 181, 183, 185, 199, 215, 217, 219, 222, 223, 229, 231;

Плещеева, 2, 2в, 3, 3а, 4, 4а, 4, стр. 1, 5, 7, 7а, 7-б, 8, 8а, 8, стр. 1, 10, 11, 12а, 12-б, 12д, 12в, 13, 14в, 15, 16а, 16, 17, 19, 31а, 35, 42, 44, 57, 59, 59а, 64, 67, 68, 71;

Сахарный Ключ, 1, 2, 3, 3а, 4, 4а, 4-б, 4в, 4г, 5, 5в, 5д, 5л, 7а, 10, 11, 14, 16, 18, 36, 37, 38, 39в, 45, 55, 57в, 57-б, 57, 59-б, 59, 69, 71, 83;

ст. Спутник, 118;

Шевченко, 2, стр. 3, 5, 5в, 5д, 5-б, 5а, 7, 7в, 7а, 8, 9, 9а, 10, 11, 11в, 11а, 12, 13, 13а, 14, 15д, 15в, 15г, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 20а, 20-б, 21, 21а, 21в, 21д, 21е, 22, 23, 24, 24а, 24, стр. 1, 24, стр. 3, 25, 26, 27, 28в, 28а, 28-б, 29, 29а, 29/2, 31, 31а, 31д, 33, 33а, 33а, стр. 2, 34, 35, 35а, 35в, 35д, 36, 37, 37г, 37а, 38а, 39-б, 39в, 39г, 39д, 39ж, 40, 41д, 41-б, 41в, 42, 43а, 43/1, 43/2, 44-б, 44, 44а, 44а, стр. 2, 45, 45а, 46г, 46в, 46а, 46, 47, 48а, 48, 49, 50, 50д, 51а, 51-б, 51в, 51г, 53, 54, 55, 57, 57в, 59а, 59, 61, 68, 68-б, 68/1, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82/2, 82/1, 85, 85а, 85-б, 87, 87а, 89, 89а, 91, 91а, 93, 93а, 95а, 95, 97, 99, 99а, 100, 101, 101, стр. 1, 101а, 102, 102а, 104, 115, 140, 202, 204, 206, 208, 245;

Яблоневая, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7а, 8, 9а, 9, 11а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 61д, 61в, 62, 63, 63а, 63-б, 63е, 63в, 63д, 64, 65в, 65а, 65-б, 65д, 66, 66а, 67, 68, 69, 69г, 69в, 71а, 72, 73, 73а, 82, 84, 90, 92, 96, 102, 104, 108, 109, 111, 113, 117, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 136, 137, 139, 143, 145, 147.

Плановые отключения воды до 17:00 пройдут в 82 домах Первореченского района:

Посадская, 20;

Снеговая, 2-б, 3а, 3, 4, 4а, 5, 5а, 5в, 6, 6а, 6-б, 7, 7в, 7-б, 9, 9а, 11, 12, 12а, 12-б, 13, 13а, 13-б, 13г, 13д, 13ж, 15, 15а, 16, 16а, 16г, 17, 17в, 17д, 18а, 18-б, 18, 18в, 19, 19-б, 19/3, 19/2, 19/1, 19/6, 19/68, 19/4, 19/5, 19г, 22, 23, 26, 30, 30а, 31, 32, 32а, 33, 34, 34ж, 35, 35а, 36, 39, 40, 41, 41а, 42, 42а, 42-б, 42в, 42г, 42д, 43а, 43, 44в, 45-б, 48, 51, 53а, 54, 55.

Из-за пониженного давления холодной воды не будет до полуночи по адресам:

Маковского, 169, 171, 175, 177, 179, 181, 185, 187, 189, 191, 193, 197, 199, 201, 203, 205, 207;

Успенского, 58.

Вместе с тем во Владивостоке массово отсутствует горячее водоснабжение. После првоедения гидравлических испытаний теплотрасс на аварийных участках ведутся восстановительные работы. В частности, после завершения четвертого этапа гидравлических испытаний без горячей воды остались потребители части Первореченского и Советского районов (адреса).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]