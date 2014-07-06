Борис Кубай рассказал, когда выглянет солнце и чего ждать от тропического шторма
Первый тропический шторм, зародившийся в этом сезоне в Тихом океане, пытается превратится в тайфун, однако у него это не получается.
"Завтра утром он подойдет вплотную к южным Японским островам. Его попытка перевалить Японию и выйти в Японское море не увенчается успехом. Ему придется пройти над южной частью острова Хонсю и в районе Токио отвернуть на восток, в Тихий океан. Естественно, что и проливные дожди, связанные с тропическим штормом, пройдут над Японией", - рассказывает гначальник Примгидромета Борис Кубай.
Естественно, что дожди не обойдут стороной Приморье, что будет являться результатом противоборства охотоморского антициклона, пытающегося охватить своим влиянием Приморский край и циклона, располагающегося над северо-восточной частью Китая, мешающего антициклону достичь цели. Над территорией края то тут, то там сталкивающиеся воздушные массы субтропического и охотоморского происхождения будут вызывать дожди, носящие пятнистый характер с количеством осадков от небольших до сильных.
Температурный фон в Приморье понизится. На северо-востоке края - не выше 10 градусов.
Постепенное повышение температуры начнется ориентировочно после 3 июля. В это же время во Владивостоке выглянет долгожданное солнце.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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