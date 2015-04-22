Возбудитель опасной инфекции обнаружен в импортной партии мидий, поступившей во Владивосток
«Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» Россельхознадзора по обращению владельца продукции провела исследование пробы от крупной партии мяса мидий. В результате лабораторных испытаний в мидиях выявлен золотистый стафилококк, что является нарушением Технического регламента «О безопасности рыбы и рыбной продукции».
Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, проба была отобрана государственным инспектором Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области от импортной партии продукции, поступившей в порт Владивостока.
Золотистый стафилококк – самый опасный вид стафилококков, вызывающих тяжелые пищевые отравления и различные заболевания вплоть до пневмонии и менингита, с развитием серьезных осложнений. Особенно опасны продукты с золотистым стафилококком, которые не подвергаются дополнительной термической обработке
Заражение продукции могло произойти в результате нарушения правил хранения продукта.
После получения результатов исследований информация о выявлениях внесена в государственную информационную систему в области ветеринарии «Веста», а также в государственную информационную систему раннего оповещения в области ветеринарии «Сирано». Далее сведения поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные заинтересованные ведомства.
Информация будет доведена до владельца продукции для предотвращения ее реализации.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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