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Уроженка Мадагаскара задержана во Владивостоке по подозрению в серии мошенничеств

Уроженка Мадагаскара задержана во Владивостоке по подозрению в серии мошенничеств

Фото: armiya.az

В дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по городу Владивостоку (Первореченский район) поступило заявление жительницы краевого центра о том, что она перевела деньги на карту неизвестной женщине за кухонный гарнитур. После получения денег продавец перестала выходить на связь.  

Как сообщает пресс-служба УМВД России по г. Владивостоку, заявительница нашла объявление в сети Интернет о продаже кухонного гарнитура. Женщина связалась с продавцом и, согласно устным договорённостям, перевела деньги на указанный им счет, но гарнитур не получила. Тогда пострадавшая обратилась в полицию.

По подозрению в совершении преступления полицейские задержали 20-летнюю уроженку Мадагаскара. В отделе полиции подозреваемая дала признательные показания еще по шести эпизодам противоправной деятельности, совершенным аналогичным способом.

Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, превысила 100 тысяч рублей. Во всех случаях подозреваемая, получив деньги за мебель, пропадала.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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