В Приморье мужчина в маске с топором незаконно проник в магазин
В 2 часа ночи наряд вневедомственной охраны патрулировал улицу Гагарина в г. Находке. Неожиданно раздался звук разбитого стекла. Росгвардейцы обследовали район и заметили повреждения стеклянного тамбура в продуктовом магазине. В коридоре торгового павильона стражи порядка увидели мужчину, который пытался взломать внутренние двери магазина. Неизвестный держал в руках топор, его лицо закрывала маска с прорезями для глаз, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Росгвардии по Приморскому краю.
Сотрудники вневедомственной охраны задержали злоумышленника и незамедлительно проинформировали сотрудников полиции о происшествии.
Выяснилось, что 33-летний житель Находки ранее уже привлекался к уголовной ответственности.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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