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В Приморье мужчина в маске с топором незаконно проник в магазин

В Приморье мужчина в маске с топором незаконно проник в магазин

Фото: Пресс-служба Росгвардии по Приморскому краю, Delfi

В 2 часа ночи наряд вневедомственной охраны патрулировал улицу Гагарина в г. Находке. Неожиданно раздался звук разбитого стекла. Росгвардейцы обследовали район и заметили повреждения стеклянного тамбура в продуктовом магазине. В коридоре торгового павильона стражи порядка увидели мужчину, который пытался взломать внутренние двери магазина. Неизвестный держал в руках топор, его лицо закрывала маска с прорезями для глаз, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Росгвардии по Приморскому краю. 

Сотрудники вневедомственной охраны задержали злоумышленника и незамедлительно проинформировали сотрудников полиции о происшествии.

Выяснилось, что 33-летний житель Находки ранее уже привлекался к уголовной ответственности.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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