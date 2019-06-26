Депутаты Закондательного Собрания проголосовали за создание правительства в Приморье
Внести изменения в устав Приморского края. Сегодня (26 июня) этот вопрос главный в повестке заседания Законодательного Собрания, которое проходит в администрации Приморского края. На прямой связи со студией программы "Вести: Приморье" Александра Мостовая. Она врасскажет, с чем связаны изменения, которые депутаты хотят внести в устав региона.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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