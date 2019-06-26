"Вести: Приморье": Краевая авиация наращивает обороты

Романтика воздушных ворот северного Приморья - тигренок на подсолнухе, настоящие горы и 10 рейсов в неделю! Краевая авиация наращивает обороты. Сотни рейсов в неделю. За такой объем работы жители региона прозвали самолеты, курсирующие на внутренних рейсах, «пчелками». Как авиация края расправляет крылья? Об этом смотрите сюжет Максима Каленника сегодня, 26 июня, в 17.00 в программе "Вести: Приморье" на телеканале "Россия-1".





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]