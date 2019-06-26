В Уссурийске совершено разбойное нападение на торговцев из Китая

Трое обвиняемых в разбойном нападении с применением насилия на граждан КНР в Уссурийске предстанут перед судом. Преступники избили потерпевших на территории торговой компании и похитили у них телефоны и деньги.

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Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, пострадавшими от действий разбойников стали двое граждан Китая, занимающихся торговлей на территории Приморье. По их словам, вечером они находились в помещении склада предприятия, когда туда ворвались трое злоумышленников, один из которых был вооружен ручной косой.

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Налетчики избили потерпевших 61 и 54 лет, а затем забрали у них смартфоны, а также деньги, после чего скрылись с места происшествия. Прибывшие по вызову о нападении стражи порядка и кинолог с собакой начали поиск налетчиков. В ходе оперативных мероприятий были задержаны все трое подозреваемых.

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Выяснилось, что двое из них являются местными жителями, а третий участник группировки проживает в одном из сел недалеко от Уссурийска. У организатора нападения – ранее судимого за разбойные нападения и грабежи 29-летнего мужчины было изъято похищенное у иностранных граждан имущество.

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По факту разбойного нападения, совершенного группой лиц по предварительному сговору, возбуждено уголовно дело. Всем участникам преступления грозят длительные тюремные сроки.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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