В Уссурийске совершено разбойное нападение на торговцев из Китая
Трое обвиняемых в разбойном нападении с применением насилия на граждан КНР в Уссурийске предстанут перед судом. Преступники избили потерпевших на территории торговой компании и похитили у них телефоны и деньги.
⠀
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, пострадавшими от действий разбойников стали двое граждан Китая, занимающихся торговлей на территории Приморье. По их словам, вечером они находились в помещении склада предприятия, когда туда ворвались трое злоумышленников, один из которых был вооружен ручной косой.
⠀
Налетчики избили потерпевших 61 и 54 лет, а затем забрали у них смартфоны, а также деньги, после чего скрылись с места происшествия. Прибывшие по вызову о нападении стражи порядка и кинолог с собакой начали поиск налетчиков. В ходе оперативных мероприятий были задержаны все трое подозреваемых.
⠀
Выяснилось, что двое из них являются местными жителями, а третий участник группировки проживает в одном из сел недалеко от Уссурийска. У организатора нападения – ранее судимого за разбойные нападения и грабежи 29-летнего мужчины было изъято похищенное у иностранных граждан имущество.
⠀
По факту разбойного нападения, совершенного группой лиц по предварительному сговору, возбуждено уголовно дело. Всем участникам преступления грозят длительные тюремные сроки.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
18.04.2016 Во Владивостоке неизвестные избили и ограбили охранника автостоянки
-
09.02.2016 Во Владивостоке ограблен коттедж гендиректора сети ювелирных магазинов
-
15.04.2016 Во Владивостоке совершено разбойное нападение на автостоянку
-
20.08.2014 Во Владивостоке трое парней среди бела дня силой забрали свой авто с арестплощадки
-
12.05.2015 Во Владивостоке совершено вооруженное нападение на граждан Вьетнама
-
25.06.2014 Во Владивостоке ограбили "не самых бедных" жителей города
Добавить комментарий