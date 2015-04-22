Фасильфицированная молочная продукция выявлена в соцучреждениях Приморья

Должностными лицами Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области начата работа по проведению проверок социальных учреждений и больниц для контроля за качеством и безопасностью молочной продукции, поступающей в учреждения по условиям контракта. Всего в июне 2019 года проведено 12 контрольно-надзорных мероприятий в социальных учреждениях и больницах Приморского края и Сахалинской области. Для проведения лабораторных исследований отобрано 33 пробы молочной продукции. В Приморском крае шесть проб молочной продукции, отобранной в социальных учреждениях и больницах, показали признаки фальсификации продукции.

Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, при проведении внеплановых проверок в трех медицинских учреждениях Владивостока были отобраны пробы масла сливочного и другой кисломолочной продукции. В результате исследований, проведенных «Приморской межобластной ветеринарной лабораторией», выявлено 219 килограммов фальсифицированного сливочного масла.

Кроме того, еще три пробы сливочного масла, отобранные в рамках проверок в социальных учреждениях Хорольского и Октябрьского районов, показали несоответствия по жирно-кислотному составу и наличие стеринов, что является признаками фальсификации продукции. В этих учреждениях выявлен фальсификат общим весом 141 килограмм.

По результатам проведенной работы Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области составлено 4 протокола, начато одно административное расследование. Изъято 360 килограммов фальсифицированного сливочного масла производителей из Курской и Новосибирской областей.

После получения результатов исследований информация о выявлениях внесена в государственную информационную систему в области ветеринарии «Веста», а также в государственную информационную систему раннего оповещения в области ветеринарии «Сирано». Далее сведения поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные заинтересованные ведомства.

В целях исключения нарушений законодательства и выявления недобросовестных производителей проведение внеплановых проверок учреждений социального обслуживания и учреждений здравоохранения Приморского края и Сахалинской области продолжится.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]