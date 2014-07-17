Отделение посольства Белоруссии в РФ планирует переехать из Хабаровска во Владивосток
Отделение посольства Республики Белоруссия в РФ планируется открыть во Владивостоке, одновременно планируется закрыть отделение в Хабаровске, следует из распоряжения правительства РФ. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.
"Согласиться с просьбой Белорусской стороны, поддержанной МИДом России, другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, правительством Хабаровского края и администрацией Приморского края, об открытии в городе Владивостоке отделения посольства Республики Белоруссия в Российской Федерации с одновременным закрытием отделения в городе Хабаровске", - говорится в документе.
Как сообщает "Интерфакс-Дальний Восток", администрации Приморья рекомендовано выделить для отделения посольства служебные и жилые помещения на условиях аренды или приобретения в собственность, а также решить другие организационные вопросы, связанные с размещением отделения.
Во Владивостоке, который в декабре 2018 года указом президента РФ стал столицей Дальневосточного федерального округа, работают свыше 20 консульских учреждений.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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