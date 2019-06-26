Генконсул США во Владивостоке Майкл Кийс 5 июля покидает свой пост
Генеральный консул США во Владивостоке Майкл Кийс сообщил, что 5 июля завершит свою работу в этой должности, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс-Дальний Восток".
"5 июля я завершаю свою миссию", - сообщил генконсул в своем вступительном слове в ходе 24-го заседания Российско-Американского Тихоокеанского партнерства (РАТОП) в Хабаровске в среду.
Говоря о перспективах возобновления сотрудничества двух стран, он отметил, в частности, что совместный бизнес, по его мнению, возможен в строительстве автомобильных дорог на Дальнем Востоке России и взлетно-посадочных полос в малых аэропортах с участием компаний из США.
Также генконсул высказался за активизацию обменов между студентами и выразил надежду, что американские молодые люди будут приезжать учиться в Россию.
24-е ежегодное заседание Российско-Американского Тихоокеанского партнерства (РАТОП) пройдет 26-27 июня в Хабаровске. Участниками заседания стали представители власти, крупных компаний, дипломатических кругов. Стороны намерены обсудить вопросы взаимодействия в сфере энергетики, туризма, науки и образования, а также развития торгово-экономических связей между регионами Дальнего Востока РФ и западного побережья Соединенных Штатов.
Помимо этого, запланированы переговоры между представителями деловых кругов. В отдельную сессию вынесено обсуждение вопроса о сотрудничестве в Арктике и северной части Тихого океана.
Форум РАТОП - единственная действующая площадка по поддержанию контактов и развитию сотрудничества между регионами двух стран. В Хабаровском крае заседание РАТОП состоится впервые, оно пройдет при поддержке Министерства иностранных дел и Министерства экономического развития РФ.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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