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Неделей премьер отмечает свой день рождения Приморская картинная галерея. Видеорепортаж Оксаны Данилюк

Неделя премьер началась в Приморской государственной картинной галерее. Главный художественный музей края отмечает 53-ий день рождения. Зрителей ждут выставка из Эрмитажа, презентации образовательных программ и творческие встречи.

За прошедший год коллекция Приморской галереи увеличилась на 142 экспоната. Из них 115 - подарены. Ко дню рождения сотрудники выставляют самые дорогие сердцу дары - картины приморских мастеров.

- Что за подарок несете?

Анна Калмыкова, реставратор Приморской государственной картинной галереи: «Это дар художника приморского Виктора Белоусова - «Первореченский район» называется».

Виктор Белоусов, член Союза художников РФ: «Там сопка - уже настроено, ничего не видно. А это — дорога от Первой Речки идет, дальше - озеро Юность, вот эта постройка сохранилась, а здесь — рабочие».

Осенний пейзаж подарил галерее Владимир Листровой из Лесозаводска. Его называют «передвижник современности». Загрузив в багажник автомобиля картины, он ездит по краю и организует выставки в самой глубинке!

Наталья Левданская, зам.директора Приморской государственной картинной галереи: «Представляете, люди — у них ни музея нет, ни библиотеки, и вдруг — выставка художников, наших! Они узнают картины, узнают места, которые написаны художниками. Это целое событие!»

Из Уссурийска — подарки от Владимира Серова и Ольги Никитчик, которая, кроме собственного натюрморта, подарила работу своего отца Кима Коваля, в память о знаменитой шикотанской группе художников. Творческие поездки на Курилы, кстати, возрождаются. Анна Копытина дарит работу «Кальдера вулкана Головнина на о.Кунашир».

Анна Копытина, художник: «Картина была на выставке «Другие Курилы» в ноябре. Я как куратор выставки выступала в сотрудничестве с галереей. И для меня большая честь, что эта работа теперь находится в фондах наряду с другими».

Творчеством приморских художников обогащается искусство края и коллекция галереи. Накануне дня рождения здесь чествуют всех дарителей. В этом году — это еще и мастера Хабаровска, Рязани, Москвы,

Алена Даценко, директор Приморской государственной картинной галереи: «Это А. А. Тутунов, 17 работ он подарил. Его вещи висят на Крымском валу в Третьяковской галерее, это такой народный художник».

Свой праздник Приморская галерея отмечает целой неделей премьер: из Эрмитажа прибудет «Шкатулка матроны», появится почтовая марка с изображением известной картины, школьникам расскажут о русском авангарде. Сюрпризы ждут зрителей каждый день.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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