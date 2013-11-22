Леопард с «двойным гражданством» отметился на погранпереходе между Россией и КНР

Фотографии дальневосточного леопарда, снятые китайским туристом на участке автодороги между с. Краскино и г. Хуньчунем, попали на первые страницы газет в Китае. Проанализировав снимки, сотрудники ФГБУ «Земля леопарда» «узнали» в звере самца под номером Leo 59M, регулярно отмечавшегося в российском и китайском национальных парках, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ФГБУ "Земля леопарда".



Территория национального парка «Земля леопарда» непосредственно граничит с КНР. Не воспринимая государственную границу как препятствие, часть популяций дальневосточных леопардов и амурских тигров свободно передвигается по территории двух стран. В 2017 году на площади более 1,46 млн га, включающей приграничные земли, в Китае был создан Северо-Восточный национальный парк тигра и леопарда. В феврале 2019 года между руководством российского и китайского нацпарков был подписан меморандум о взаимопонимании.



«Появление дальневосточного леопарда на автодороге – не большая редкость, однако этот случай привлекает внимание к важной проблеме. Молодой кот, судя по его растерянному виду и поведению, явно «заблудился» - попытался пройти по лесному коридору в сторону Северной Кореи, и угодил на оживленный участок трассы и пограничного перехода «Дзюанхэ». Успешное восстановление редких кошек в России обеспечивает их постепенное расселение и на сопредельные территории Китай в провинции Цзилинь и Хэйлунцзян. Но для этого надо сохранить возможность зверям беспрепятственно перемещаться по приграничным участкам», - отмечает Юрий Дарман, кандидат биологических наук, заместитель директора по науке ФГБУ «Земля леопарда».



Эксперт подчеркивает, что расширяющееся экономическое сотрудничество двух стран закономерно ведет к развитию пограничных переходов и подъездных путей к ним. Как и в России, в Китае редкие кошки могут стать жертвой ДТП, в связи с чем достаточно остро стоит вопрос о необходимости строительства экодуков и подземных проходов. В частности речь также идет о реконструируемой дороге «Краскино – Хуньчунь», где такие сооружения требуются для сохранения возможности перехода дальневосточных леопардов и амурских тигров к долине реки Туманной и далее в КНДР.



По данным научного отдела ФГБУ «Земля леопарда», с 2014 года Leo 59M отмечается на приграничном участке у автодороги Краскино-Хуньчунь. Как и более 15 других пятнистых кошек, этот самец имеет «двойное гражданство», так как уже попадал в объективы фотоловушек сразу двух стран. При дальнейшем увеличении численности мировой популяции дальневосточного леопарда также вероятен рост количества автоаварий с участием редких кошек.



Напомним, за время существования национального парка «Земля леопарда» было зафиксировано уже три случая наезда автомобиля на дальневосточного леопарда. В одном из них, в 2015 году, инцидент закончился трагично: самец Leo 11M по имени Меамур погиб на месте ДТП.



В связи с периодическим появлением крупных кошек у автодорог ФГБУ «Земля леопарда» призывает автолюбителей проявлять особую бдительность на трассах «Раздольное – Хасан» и «Краскино – Хуньчунь», а в случае появления на них хищников информировать об этом оперативного дежурного учреждения по номеру 8(42331)54-121.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]