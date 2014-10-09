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Ежемесячную выплату на четвертого и последующих детей смогут получать приморцы

Ежемесячную выплату на четвертого и последующих детей смогут получать приморцы

Фото: Я капиталист

Ежемесячное пособие в размере прожиточного минимума на третьего ребенка с этого года станут оформлять и на последующих детей. Соответствующие изменения в краевой закон одобрили депутаты на очередном заседании Законодательного Собрания Приморья в среду, 26 июня. Как сообщили в администрации края, разработать законопроект, предусматривающий дополнительную поддержку многодетных родителей, предложил губернатор Олег Кожемяко.

По раннее действующему закону семья могла оформить эту меру социальной поддержки лишь единожды. Если родители получали пособие на третьего ребенка, то на четвертого, пятого и последующих детей действие закона не распространялось. Теперь появилась возможность предоставлять выплату по рождению третьего и каждого последующего ребенка.

Еще одно нововведение касается семей, у которых в 2019 году вместо одного – третьего или последующего – ребенка родилась двойня или тройня. По инициативе Олега Кожемяко с этого года законодательно закреплено право получать ежемесячную выплату на каждого малыша, а не на одного, как в предыдущие годы.

Напомним, ежемесячную выплату на третьего (последующего) ребенка получают семьи с российским гражданством, в которых доход на каждого не превышает величину среднедушевого дохода населения. В этом году в Приморье он составляет 33 155 рублей.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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