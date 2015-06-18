В четверг побережье Приморья будет окутано туманом

Сегодня Приморье останется в теплом секторе хабаровского циклона, и его фронты вызовут дожди лишь на севере Приморского края. В континентальной части по-прежнему жарко, на побережье температурный фон без изменений, - сообщает "Примпогода.ру".

Завтра север Приморья останется под влиянием атмосферных фронтов, где в отдельных районах сохранятся дожди. Температурный фон останется на прежнем уровне. Во Владивостоке сегодня и ближайшие сутки синоптическая ситуация существенно не изменится, погодные условия сохранятся такими же: облачно, в утренние часы туман. Ночью +14...+16 °С, днем +16...+18 °C.

Погоду над Японским морем сегодня формирует тихоокеанский гребень. Местами туман, морось. Видимость в тумане менее 500 м. Ветер и волнение умеренное. В ближайшие сутки давление над акваторией моря будет падать.

Днём, 27 июня, над южной половиной моря будет смещаться неглубокий циклон. Местами небольшой, на юге моря умеренный дождь. Видимость при дожде менее 1000 м. Ветер и волнение умеренные.

Циклон над Охотским морем будет формировать погоду еще ближайшие сутки. Дождь, местами сильный. Видимость при дожде менее 1000 м. Ветер сильный. Волнение значительное.

Погода над Беринговым морем под влиянием обширного циклона. Дождь, местами сильный. Видимость при дожде менее 1000 м. Ветер и волнение сильные.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]