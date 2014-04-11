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Мнение приморцев учтут при разработке концепции острова Русский

Мнение приморцев учтут при разработке концепции острова Русский

Фото: rbc.ru

По поручению губернатора Приморья Олега Кожемяко начата разработка концепции острова Русский как туристско-рекреационной зоны.

В администрации Приморского края подчеркнули, что концепция развития острова Русский обязательно будет учитывать не только природные особенности территории, но и мнения жителей Приморья. Предложения от граждан принимаются до конца июля. Направить свои предложения в формате пояснительных записок и графических материалов можно на электронную почту департамента: archkom@primorsky.ru, с пометкой «Остров Русский».


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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