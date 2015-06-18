Анонс на 27 июня

27 июня в 11.00 − Театр молодежи (Светланская, 15а) − спектакль «Бременские музыканты».

27 июня с 11.00 до 12.00 - комплексная техническая проверка системы оповещения Приморского края, в том числе Владивостока.

27 июня в 15.00 - о. Русский, ДВФУ, офис Сбербанка «Молодёжный», конференц-зал «Золотой рог» - пресс-конференция, посвященная мерам поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) в Дальневосточном федеральном округе.

27 июня в 17.00 - Владивосток, ул. Ильичёва, 15, 2 этаж, актовый зал — семинар «На пути к гражданскому обществу: ТОС - реальность и будущее». Участие в мероприятии бесплатное.

27 июня в 11.00 – Приморский центр занятости населения (Пушкинская, 13) – ярмарка вакансий.

27 июня в 12.00 – Центр современного искусства «Заря» во Владивостоке (пр-т 100-летия Владивостока, 155) – межмузейный маршрут «Сам по следам».

27 июня в 12.00 – Владивосток (Пологая, 67) – открытие объекта культурного наследия «Особняк И. Лангелитье».

27 июня в 18.30 − Театр молодежи во Владивостоке (Светланская, 15а) − спектакль «Свадьба».

27 июня в 18.30 – Приморский краевой академический драматеатр имени М. Горького (Светланская, 49) – Иркутский областной музыкальный театр им. Н. М. Загурского: «Белая акация».

27 июня – День молодежи России.

27 июня – Всемирный день рыболовства.

27 июня – День малых и средних предприятий.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]