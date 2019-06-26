В массовой аварии на федеральной трассе в Приморье пострадали два человека

Все участники ДТП двигались по федеральной трассе со стороны Артема в направлении Владивостока. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на newsbox24.tv, "Ниссан АД" ехал по средней полосе. В районе "Мерседес-центра" внезапно автомобилист получил жесткий удар, который пришелся в заднюю часть его машины. Это была "Тойота Ленд Крузер Прадо", рулевой которой не уследил за дистанцией. Пока водители ждали ГИБДД, "Ниссан АД" добила "Киа Бонго", хозяин которой не заметил препятствие на дороге и не смог вовремя оттормозиться.

В массовой аварии пострадали два человека - водители "Киа Бонго" и "Ниссан АД".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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