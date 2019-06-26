Новости Видео Происшествия

Сегодня, 16:19
 

В массовой аварии на федеральной трассе в Приморье пострадали два человека

Все участники ДТП двигались по федеральной трассе со стороны Артема в направлении Владивостока. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на newsbox24.tv, "Ниссан АД" ехал по средней полосе. В районе "Мерседес-центра" внезапно автомобилист получил жесткий удар, который пришелся в заднюю часть его машины. Это была "Тойота Ленд Крузер Прадо", рулевой которой не уследил за дистанцией. Пока водители ждали ГИБДД, "Ниссан АД" добила "Киа Бонго", хозяин которой не заметил препятствие на дороге и не смог вовремя оттормозиться.

В массовой аварии пострадали два человека - водители "Киа Бонго" и "Ниссан АД".


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Фестиваль Человек и море

MEDIAMETRICS



Восток 24: Наши вести







В объективе: дети

Школьное радио





Детские Вести

Отдых у моря