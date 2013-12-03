"Веревочников" с пляжа на Де-Фризе призвали к ответственности

Сотрудниками патрульно-постовой службы совместно с участковыми уполномоченными полиции отдела МВД России по Надеждинскому району в районе Де-Фриза был выявлен факт взимания платы за проезд на территорию пляжа.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю, арендатор участка – житель Надеждинского района - привлечен к административной ответственности по статье 18.15 (Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина), а также по статье 14.1 КоАП РФ (Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица). Материал об административном правонарушении передан по подведомственности в мировой суд для принятия решения.

В отношении работника - 43-летнего иностранца - составлен административный протокол по статье 18.10 (Незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности).

Рейды по выявлению и пресечению незаконной предпринимательской деятельности на пляжах проводятся на регулярной основе.

Полиция напоминает жителям и гостям Приморья о том, как отличить "веревочников" от добросовестных арендаторов пляжей.

- Если на территории пляжа есть оборудованная парковка, арендатор может взимать плату с автомобилистов, заезжающих на данную территорию. Если же на пляже нет автопарковки, арендатор не имеет права требовать плату за въезд.

- В случае, если земля (прибрежная полоса) передана предпринимателю по соглашению на благоустройство, арендатор обязан установить для отдыха теневые навесы, кабинки для переодевания, урны для сбора мусора, биотуалеты, а также выполнять обязательства по вывозу мусора, наведению порядка в течение дня, обеспечению безопасности отдыхающих.

- Для получения дохода предпринимателям предоставлено право на бесплатное размещение объектов торговли, установку аттракционов, оказание услуг по прокату инвентаря и т.д. В этом случае оплата с отдыхающих берется только за пользование данными услугами.

- При возникновении сомнений в законности взимания денежных средств при въезде на территорию пляжа гражданам предлагают обращаться в дежурные части отделов полиции либо звонить по телефону 02 (для мобильных 102). Телефон доверия УМВД России по Приморскому краю 8 (423) 240-10-00. Дежурная часть ОМВД России по Надеждинскому району 8 (42334) 20105.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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