А в этот край таежный только самолетом можно долететь! Преображение, Восток, Дальнереченск, Терней. Уже полтора десятка аэродромов малой авиации восстановлены по краевой госпрограмме развития пассажирских перевозок. А они в Приморье растут - 40 тысяч по итогам прошлого года и уже более 20 тысяч - в этом.

Приземлила рейс Владивосток — Кавалерово.

- Как полет вам?

Наталья Афанасьева: «Замечательно. Приходится часто летать. Когда по работе, а сейчас внуков везу к бабушке».

Добро пожаловать в главные воздушные ворота северного Приморья. В Кавалерово всех пассажиров приветствуют сразу два талисмана: всеми любимый тигренок на подсолнухе - в виде памятника и вполне настоящая кошка Дуся - местный старожил. Она здесь на особых правах, давно признанный всеми авторитет в малой авиации. Краевая государственная авиакомпания «Пластун-авиа» наращивает обороты. Итоги первого полугодия еще не подведены, но уже сейчас - 20 тысяч пассажиров.

Антонина Распопова, житель Кавалерово: «Я очень часто летаю за внучкой. В год летаю раз восемь точно. Удобно, комфортно и быстро, самое главное!»

Лариса Епишина, житель Кавалерово: «Очень часто летаю. К подруге, в больницу. Без самолета нам вот здесь, мы живем на отшибе, нам надо. Автобусом, мы люди пожилые, очень долго и тяжело».

Приморские итоги реализации поручения президента страны и краевой госпрограммы по развитию малой авиации: за неполных пять лет - 150 тысяч пассажиров и фактическая реанимация четырнадцати приморских аэродромов и три новых воздушных судна.

Олег Барашев, житель Владивостока: «Я еще на Як-40 сюда летал ребенком, сейчас на этих самолетах постоянно».

Максим Каленник, корреспондент: «Приморское небо для канадских «дэшек» стало родным. Кавалерово, Дальнегорск, Дальнереченск, Преображение, Терней, Пластун и Восток. Сотни рейсов в неделю. За такой объем работы жители региона прозвали эти самолеты «пчелками»».

Пока в краевом авиапарке их только три. Но пассажиропоток продолжает расти. Жители северных районов края вспоминают о размахе приморской авиации в 70-е и мечтают о возвращении рейсов из Кавалерово, Дальнегорска и Светлой в Дальнереченск и Хабаровск.

Владимир Ушаков, командир судна: «Я командиром летаю уже лет 30. Полеты очень интересные, особенно, когда заходишь с моря, красиво очень. Больше всего мне нравится в Преображение летать».

В ближайших планах у «Пластун-авиа» установка современного свето-сигнального оборудования на взлетно-посадочных полосах на четырех отдаленных аэродромах. Работы по восстановлению былого размаха малой авиации в Приморье продолжаются.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]