Деревенскому дизайнеру в Приморье удалось обмануть пчёл. Видеорепортаж Ольги Катренко
Аномальное место на трассе до Рудной Пристани — лужайка в Осиновке, у дома Валентины Терновой. Проезжая мимо, путешественники приникают к окошкам, а то и останавливаются, чтобы рассмотреть внимательно. Местные пчелы и вовсе сбиты с толку цветами, которые невозможно опылять.
Астры махровые на ветру шелестят и однозвучно гремит колокольчик, и дорога… пылится слегка. Дом-то сельский у самой трассы, на пути от приморской столицы к восточному побережью. Но деревца здесь: руки сами к веткам тянутся!
Родилась в Осиновке, и агрономом вернулась в родное село - Валентина Терновая. Как замуж вышла и вырастила сыновей, увлеклась оригинальным дизайном.
Валентина Терновая, дизайнер-любитель: «Поначалу было сложно, мозоли были сильные, а теперь я прям с ножницами на ты...»
Упорно-ласково она и с картошкой в огороде, и с бычками-коровками. Кто не в стаде, тот на гектаре с видом на дивный цветник.
Первыми ландыши были. Потом, соединив донышки, придумала яблоньку. Пока живая зеленеет, пластиковая плоды даёт.
У природы подсматривает, в книгах изучает формы лепестков, тычинки-пестики. Пластик — одно, еще ведь и листья из старого линолеума. И покраска…
И устойчивые конструкции: железо, сварка. Ей помогают муж и дети. А с материалом — где добрые люди, где кулинарный талант.
Одуванчик в трёх фазах: бутон, цветение, пушистая шапка. Теперь это наш любимец. А Валентина задумала собрать еще тысячу бутылок на давнюю мечту: коня с бричкой.
Валентина Терновая, дизайнер-любитель: «Очень многие благодарят, желают столько, просто... А теперь еще и требуют, чтобы здесь пирожки горячие были, понимаешь? Ну, я подумаю...»
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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