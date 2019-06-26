Во Владивостоке продолжается борьба с незаконной рекламой. Глава дальневосточной столицы Олег Гуменюк проверил, как очищают улицы города от самовольно установленных конструкций.

Олег Гуменюк, глава Владивостока: «Давайте штрафовать управляющую компанию! Фасад является лицом города, мы ремонтировали эти фасады на муниципальные средства и здесь не имеет значения, что им собственники разрешили…»

В центре внимания главные улицы города, которые глава Владивостока еще в марте поручил очистить от незаконной рекламы. Не смотря на то, что сотни рекламных конструкций уже ликвидированы, на фасадах домов то тут, то там появляются вывески, портящие архитектуру. Всех, кто устанавливает их незаконно Олег Гуменюк потребовал привлечь к административной ответственности.

Олег Гуменюк, глава Владивостока: «Естественно это — не работа одного месяца или даже года. Нужно напомнить правила, как это должно быть. Нельзя завешивать окна, так как должны быть на всякий случай эвакуационные выходы. Реклама переходит к городу с Нового года и мы будем дальше двигаться в этом направлении».

По проспекту 100-летия Владивостока рекламные вывески «красуются» на фасадах многоквартирных домов. Таким образом недобросовестные управляющие компании решили незаконно заработать, разместив рекламу вопреки правилам благоустройства. А ведь такие объекты должны соответствовать архитектурному облику Владивостока и не портить его внешний вид.

Татьяна Шахова, начальник управления наружной рекламы и информации г. Владивостока: «Требования к размещению и оформлению рекламных объектов подробно прописаны в правилах по благоустройству Владивостокского городского округа. Вывески должны соответствовать архитектурному облику сложившейся застройки и не нарушать исторический облик города. Мы стараемся помочь предпринимателям разобраться в этом».

Между тем во Владивостоке ежедневно убирают сотни афиш, объявлений, крупных рекламных конструкций, которые буквально уродуют город. Параллельно ведется разъяснительная работа с представителями бизнеса и юридическими лицами. И результаты такой работы уже заметны: дальневосточная столица все больше соответствует своему новому статусу!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]