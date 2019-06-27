Трудоустройство в наркобизнес. Распространители наркотиков вербуют владивостокцев через объявления в подъездах. Новая схема работы преступников возмутила жителей города, особенно семьи с детьми. Закладки-дозы подбрасывают даже в песочницы. Наркоконтроль края в ответ намерен ударить мощной волной профилактики На чьей стороне перевес и как не стать коллегой наркокурьера?

На вид безобидные объявления о трудоустройстве усеяли подъезды по улице Постышева. Заманчивые цифры удивили жильцов. Но еще большим шоком для многих стало открытие: так сегодня завуалированно вербуют в накрокурьеры.

Евгения Кафтайкина, жительница дома по улице Постышева: «Я сама думала, пойти пешим курьером что ли? А дочь мне, мама тут что-то не чисто. Но деньги, люди на это и ведутся».

Взрослые бьют тревогу. А смогут ли подростки твердо отказать и не вступить в ряды «кладменов» — людей, которые прячут закладки-дозы. Это главная рабочая единица в наркобизнесе. Нелегальная сфера придумывает все более изощренные схемы, используя все ресурсы. Популярные соцсети - где есть полная раскладка, хоть и без лишнего шума. Надписи на стенах, трубах. И наконец, печатные варианты. Одни прячут, вторые ищут. По следам «кладемнов» идут «копатели». Они кстати, частые клиенты такси. Предлагают неплохие деньги, но большинство водителей от таких заявок стараются отказаться.

Егор, таксист: «В 90% понятно, что это по закладкам. У них заявка почасовая или с промежуточным пунктом. Можно долго ездить по городу. У них геолокация, ищут точки».

Прячут везде. Бесцеремонно залезают в подъезды, клумбы и даже на детские площадки.

Анна Данченко, жительница дома по улице Постышева: «Я видела из окна, с торца, в подвалы суют. Я на нижнем этаже живу. Под окнами залезают».

Главная сложность, по словам наркоконтроля, в том, что сбыт становится все более бесконтактным. Даже оплату оставляют в криптовалюте.

Евгений Оржеховский, заместитель начальника отдела Управления наркоконтроля, полковник полиции: «Нет лица. Не знают, кто предлагает, кто сбывает. Может быть он вообще в другом регионе. Сейчас это все происходит через сообщения, через геолокацию».

С изворотливым наркобизнесом правоохранительным орагнам активно борются на интернет-площадках. Привлекают к сотрудничеству киберволонтеров. Мониторят подозрительные сайты. Силами управления уже ограничен доступ к 2000 ресурсов.

Бьют и по другим фронтам. В крае продолжается операция "Мак". Буквально на прошлой неделе в Михайловском районе уничтожили 250 тысяч кустов конопли. Но главный акцент наркоконтроль делает на профилактику. Вместе с медиками, общественными организациями проводят акции, семинары, лекции для школьников и студентов. Чтоб не попасть на крючок сомнительных «работодателей», нужно быть морально готовым.

На одной стене такие разные объявления. Кто-то предлагает помощь наркозависимым. А кто-то предлагает пополнить ряды кладменов. Можно пройти мимо, а можно и заинтересоваться легким трудоустройством и достойной оплатой. Чтобы их дети не стали «ногами» наркобизнеса, жители Постышева нашли простой, но действенный способ борьбы с изобретательными распространителями наркотиков - срывают объявления.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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