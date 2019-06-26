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"Вести: Приморье": Наркобизнес в Приморье изобретает новые, все более изощренные, схемы сбыта

Распространители наркотиков вербуют владивостокцев через объявления в подъездах. Новый вид так называемого трудоустройства возмутил жителей города, особенно семьи с детьми. Сегодня наркобизнес изобретает новые, все более изощренные схемы сбыта. Закладки-дозы подбрасывают даже в песочницы. Наркоконтроль края в ответ намерен ударить мощной волной профилактики. В международный день борьбы с наркотиками провели акцию «Защити свою жизнь». Как не стать коллегой наркокурьеров и удается ли правоохранительным органам опережать изобретательность распространителей, об этом расскажет сюжет Татьяны Дубко сегодня, 26 июня, в 20.45 в программе "Вести: Приморье" на телеканале "Россия-1".

Обсуждение этой проблемы - с руководителем Владивостокского Душепопечительского центра реабилитации для граждан с наркотической или алкогольной зависимостью - протоиереем Александром Талько.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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