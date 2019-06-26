Специалисты музея-заповедника «Владивостокская крепость» взяли исторические объекты с одноименным названием под свое крыло. Визитную карточку Приморья будут восстанавливать. Но поэтапно. Один из объектов, которые восстановят в первую очередь - форт Поспелова. Его планируют отреставрировать к Шестому Восточному экономическому форуму.

Историк Виталий Козько своими руками восстанавливает прежний облик форта Поспелова. Работает с самого утра и до вечера. Уезжает на последнем автобусе. Сейчас он расчищает забитый землей и ветками водосток. В его распоряжении лопаты, лом и ведра. Помощников нет. Свою мотивацию объясняет просто — гены. Его предок участвовал в строительстве Владивостокской крепости.

Виталий Козько, председатель сообщества независимых экскурсоводов г. Владивостока, член общества изучения Приморского края: «Если я один здесь буду продолжать работать, то к следующему году форт будет в идеальном состоянии. Я начал здесь работать еще в прошлом году, прошлым летом. Зимой я работы не прекращал — где какие ветки... расчистил рвы».

Форт Поспелова — один из объектов уникальной Владивостокской крепости. В начале 20 века местная артиллерия охраняла вход в пролив Босфор Восточный. Построенный в 1903 году, форт хорошо сохранился до сегодняшних дней. Здесь часто можно увидеть отдыхающих и группы туристов. А реконструкторы даже проводят рыцарские поединки на территории укрепления. Восстановить прежний облик форта и сделать его еще популярнее решили специалисты музея-заповедника «Владивостокская крепость». Средства на реставрацию выделяет федеральный бюджет.

Вадим Серков, заместитель директора ФГБУК музей-заповедник «Владивостокская крепость»: «К нему прилегает большая лесная территория, где планируется сделать парк. Люди смогут не только познакомиться с экспозициями, которые будут размещены в не очень больших, но интересных помещениях форта, но и так же погулять по территории».

Восстановить форт и облагородить территорию - лишь часть нелегкой работы. Другая головная боль — состояние единственной дороги, которая ведет к форту и одноимённому поселку.

Станислав Васильченко, коррепондент: «Дорога к поселку Поспелова на острове Русский. Её протяженность 3,5 километра. А асфальт, или то, что от него осталось, напоминает трассу для танкового биатлона. Иначе, как еще объяснить эти глубокие ямы, которые похожи на котлованы? Каждый день сотни водителей здесь совершенно бесплатно проходят школу экстремального вождения».

За дорогу примутся в ближайшее время. Накануне ее состояние проинспектировал губернатор Приморья.

Проект будущего восстановленного форта Поспелова представят на Восточном Экономическом форуме в сентябре. Губернатор уже ознакомился с некоторыми идеями и предложил несколько своих.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]