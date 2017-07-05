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Дожди испортят погоду в Приморье на выходных

Дожди испортят погоду в Приморье на выходных

В ближайшие выходные дни Приморье окажется в зоне фронтальных разделов, которые вызовут местами дожди различной интенсивности. Жара спадет, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру". Температурный фон существенно отличаться не будет: минимальные температуры воздуха +10...+15 °C, на востоке +4...+9 °C, максимальные +21...+26 °C, на побережье +13...+19 °C.

Во Владивостоке в ближайшие выходные дни не порадуют хорошей погодой. Пасмурно, ветрено, ожидается морось, иногда переходящая в дождь. Температурный фон однородный: в ночные часы +11...+13 °C, днем прохладно, +12...+15 °C.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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