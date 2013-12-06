Во Владивостоке задержаны трое участников перестрелки, в результате которой пострадали двое человек

Полиция: фигурант уголовного дела о преступлении против общественного порядка заключен под стражу во Владивостоке



Во Владивостоке заключен под стражу участник резонансного происшествия на улице Добровольского. Как сообщалось ранее, вечером 21 июня в дежурную часть отдела полиции №2 УМВД России по городу Владивостоку (Первомайский район) поступило сообщение местной жительницы о том, что в районе улицы Добровольского слышны выстрелы.

На место происшествия прибыли сотрудники патрульно-постовой службы и следственно-оперативная группа отдела полиции.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю, между гражданами на почве личной неприязни произошел конфликт, в ходе которого двое участников инцидента получили ранения. Мужчины в возрасте 24 и 30 лет доставлены в больницу.

Следственным подразделением отдела полиции №2 МВД России по городу Владивостоку возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Хулиганство). За грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, российское законодательство предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до семи лет.

По подозрению в причастности к инциденту в полицию доставлены трое граждан в возрасте 26 и 30 лет.

По ходатайству следователя в отношении ранее судимого 26-летнего местного жителя на период следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Проводится комплекс необходимых оперативно-розыскных и следственных мероприятий.

Пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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