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Первая тропическая депрессия в этом году может стать тайфуном «Элвин»

Первая тропическая депрессия в этом году может стать тайфуном «Элвин»

Открыт сезон тропических циклонов в Северном полушарии.

Сразу две тропические депрессии, имеющие высокую вероятность превратиться в полноценный тропический циклон, сформировались в северном полушарии, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Примгидромета.

Первой возникла депрессия на северо-востоке Тихого океана, недалеко от Мексики.  Давление в ее центре 25 июня, составляло 753 мм рт. ст., а скорость ветра пока что не превышала 20 м/с. Однако по прогнозам 27-28 июня депрессия все же достигнет стадии тропического шторма, а скорость ветра превысит 30 м/с. Таким образом, он может стать первым тропическим штормом в этом регионе и получит имя «Элви» (по другим данным "Элвин").

Однако по сравнению со следующей депрессией, сформировавшейся на северо-западе Тихого океана, опасности она не представляет.

Вторая депрессия сформировалась в Восточно-Китайском море, и ее траектория нацелилась на Японские острова. В среду, 26 мая, она достигла островов Рюкю, а в четверг, 27 июня, продвинется дальше на северо-восток и достигнет острова Кюсю. По прогнозам, стадии тропического циклона она не достигнет, максимальные скорости ветра не превысят 23 м/с, однако и этого в совокупности с сильными ливневыми дождями будет достаточно, чтобы доставить определенные проблемы, вызвать разрушения и подтопления в южных регионах Японии.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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