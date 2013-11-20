Бруцеллез выявлен у рогатого скота в Михайловском районе Приморья

Протоколом испытаний «Приморской межобластной ветеринарной лабораторией» Россельхознадзора подтвержден бруцеллез крупного рогатого скота в личном подсобном хозяйстве, расположенном в селе Первомайское Михайловского района. Государственной ветеринарной инспекцией Приморского края на территории будут введены ограничительные мероприятия, препятствующие распространению бруцеллеза.

Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, бруцеллез – это болезнь, к которой восприимчивы все виды сельскохозяйственных животных, особенно овцы, козы, крупный рогатый скот, свиньи. От животных, больных бруцеллезом, заражаются и люди.

Меры борьбы с бруцеллезом животных заключаются в охране хозяйств (ферм), населенных пунктов от заноса в них бруцеллезной инфекции; в оздоровлении неблагополучных по бруцеллезу хозяйств и населенных пунктов. Молоко от коров, положительно реагирующих на бруцеллез, должно обязательно обеззараживаться кипячением.

Путями передачи инфекции человеку от больного животного служат сырье животного происхождения (шерсть, пух, шкуры), мясомолочные продукты, инфицированные предметы ухода за животными, экскременты и другие объекты, инфицированные бруцеллами. Заражение происходит контактным (с больным животным или сырьем и продуктами животного происхождения), алиментарным (при употреблении мяса и молочных продуктов, полученных от больных бруцеллезом животных и не прошедших достаточную термическую обработку), аэрогенным путями. Основными источниками бруцеллезной инфекции для человека являются овцы, козы, крупный рогатый скот, свиньи.

Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области призывает жителей края приобретать молочную продукцию только при наличии у продавца ветеринарных сопроводительных документов.

Отметим, в апреле 2019 года случаи бруцеллеза зарегистрированы в личных подсобных хозяйствах Хорольского и Октябрьского районов. Ранее случаи бруцеллеза в Приморье были зарегистрированы в апреле 2018 года на территориях Хорольского, Пограничного и Октябрьского районов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru