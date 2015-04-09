Автолюбителей Приморья предупредили о возможности выхода леопардов на дорогу 

Профилактическую акцию «Сбавь скорость на Земле леопарда» провели сотрудники Госавтоинспекции и школьники села Нежино в Приморском крае. Чтобы предупредить трагедии, стражи правопорядка напомнили автолюбителям: нарушение скоростного режима опасно и для людей, и для диких животных.



Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу нацпарка «Земля леопарда», акция была проведена на трассе Раздольное – Хасан, у границ нацпарка, по инициативе ОГИБДД ОМВД России по Надеждинскому району. Чтобы сделать событие более ярким и заметным к работе инспектора присоединились неравнодушные дети из местной школы. Юные «леопарды» в сигнальных жилетах привлекали внимание автолюбителей красочным плакатом с пятнистой кошкой и знаками ограничения скорости.



Многие заинтересованные водители останавливались, и дети рассказывали им о том, что они проезжают по местам обитания краснокнижных животных, призывая сохранять бдительность. Они объясняли автолюбителям, что это важно как для их собственной безопасности, так и для предотвращения потенциальных инцидентов с дикими животными, в том числе с одной из самых редких кошек планеты – дальневосточным леопардом.



«В летний сезон отпусков здесь значительно возрастает транспортный поток, увеличивается риск возникновения дорожно-транспортных происшествий, – отметила Юлия Короткова, старший лейтенант полиции. – Мы решили напомнить о необходимости соблюдения скоростного режима. К сожалению, не все водители сбавляли скорость, несмотря на призыв детей. Нельзя забывать: малейшее превышение скорости может стать причиной трагедии».



Участники акции также вручали водителям специальные памятки, рассказывая о дальневосточном леопарде и важности работы «Земли леопарда» по сохранению популяции пятнистого хищника. Как члены Клубов друзей «Земли леопарда» школьники из Нежино прекрасно разбираются в данной теме – благодаря эффективной работе специалистов экопросвещения нацпарка с местным населением.



«Инциденты, в которых водители не успевают вовремя среагировать на вышедших на трассу людей или зверей, не редкость, – подчеркнула Ольга Вачева, директор МКОУ ООШ 8 с. Нежино. – Водитель может предотвратить беду, если осознает весь груз ответственности, лежащий на нем. Ни в коем случае нельзя превышать скорость, в том числе и у границ «Земли леопарда».



Напомним, что за последние годы на сопредельной с национальным парком территории произошло несколько ДТП с участием дальневосточных леопардов. В октябре 2015 года под колеса автомобиля попал Leo 11M Меамур. От полученных травм самец, который находился в расцвете сил, погиб. В июле 2016 года от столкновения с транспортным средством пострадала Leo 8F Килли. При этом, в отличие от первого инцидента, водитель с места происшествия скрылся, не сообщив полиции и специалистам «Земли леопарда» о случившемся. Также автомобилем был травмировал Leo 131M, который в настоящее время находится в Центре реабилитации.



Проблема безопасности редких кошек на дорогах актуальна и для Китая.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]