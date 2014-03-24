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Сквер на улице Борисенко готовят к открытию памятника Хо Ши Мину

Сквер на улице Борисенко готовят к открытию памятника Хо Ши Мину

Фото: Администрация г. Владивостока

5 июля в сквере на Борисенко пройдёт торжественная церемония открытия памятника первому президенту Социалистической Республики Вьетнам Хо Ши Мину. Как сообщили в пресс-службе администрации Владивостока, с инициативой об установке в краевом центре скульптуры Хо Ши Мина выступило Генеральное консульство Социалистической Республикой Вьетнам во Владивостоке и представители вьетнамской общественности. В итоге сам памятник, а также все работы по его транспортировке в Россию и установке взяла на себя вьетнамская сторона.

Сегодня на территории идут финальные приготовления. В сквере идет работа по выравниванию дорожек, ремонту подъездных путей и лестницы. Еще в начале лета здесь установили новые опоры освещения. В ближайшие дни установят в сквере новые лавочки и урны, а также проведут работы по озеленению – посеют траву, высадят цветы и кустарники. Завершается здесь и санитарная обрезка деревьев.  

Отдельно будет обустроена и стена старого корпуса госпиталя, которая выходит на сторону сквера. Стену отремонтируют и нанесут на неё тематическое граффити.

Подходит к концу и благоустройство территории вокруг постамента. Уже смонтированы бордюры, рабочие завершают укладку брусчатки из натурального камня.

Отметим, что 5 июля на торжественное открытие памятника соберётся много гостей. В церемонии примут участие представители администрации города Хошимин, вьетнамского дипломатического ведомства, представители вьетнамской диаспоры и вьетнамские студенты, обучающиеся в вузах краевой столицы, а также представители МИД России, администраций Приморского края и Владивостока и автор скульптуры Петр Чегодаев. Торжественное открытие монумента в свекре на улице Борисенко станет символичным подарком от Владивостока городу-побратиму Хошимину.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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