Во Владивостоке отремонтируют дом на Верхнепортовой, который относится к объектам культурного наследия

Ремонт жилого дома на Верхнепортовой, 29, во Владивостоке, относящегося к объектам культурного наследия регионального значения, планируют завершить в 2020 году, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу адмниистрации Приморского края. Работами с фасадом и кровлей займутся уже в ближайшее время, - доложили губернатору Приморья Олегу Кожемяко в ходе приема граждан.

По словам руководителя инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края Владимира Осецкого, многоквартирный жилоф дом на Верхнепортовой, 29 – это двухэтажное здание, построенное в конце 19 – начале 20 века и включенное в Реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Дом и сейчас сохраняет свою архитектурную ценность и привлекательность, но уже находится в аварийном состоянии. Однако его капитальный ремонт был запланирован только на 2043 год.

"Дому 101 год, требуется срочный капитальный ремонт. Он просто рассыпается. В одном подъезде постоянные обрушения"», – рассказала о ситуации жительница дома Валентина Дмитрук.

Олег Кожемяко отметил, что необходимо как можно быстрее провести ремонт дома, который является объектом культурного наследия.

Причем большая часть работ будет выполнена уже в этом году.

«После обследования комиссией дом был признан аварийным, но так как он является объектом культурного наследия, вопрос о его сносе не может даже рассматриваться. Принято решение произвести его ремонт в два этапа: в этом и следующем году. Работы будет выполнять компания, которая имеет лицензию Министерства культуры РФ на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия» – заявил глава Владивостока Олег Гуменюк.

Отметим, в настоящее время на территории Приморского края расположено 1520 зарегистрированных объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]