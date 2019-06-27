Во Владивостоке отремонтируют дом на Верхнепортовой, который относится к объектам культурного наследия
Ремонт жилого дома на Верхнепортовой, 29, во Владивостоке, относящегося к объектам культурного наследия регионального значения, планируют завершить в 2020 году, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу адмниистрации Приморского края. Работами с фасадом и кровлей займутся уже в ближайшее время, - доложили губернатору Приморья Олегу Кожемяко в ходе приема граждан.
По словам руководителя инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края Владимира Осецкого, многоквартирный жилоф дом на Верхнепортовой, 29 – это двухэтажное здание, построенное в конце 19 – начале 20 века и включенное в Реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Дом и сейчас сохраняет свою архитектурную ценность и привлекательность, но уже находится в аварийном состоянии. Однако его капитальный ремонт был запланирован только на 2043 год.
"Дому 101 год, требуется срочный капитальный ремонт. Он просто рассыпается. В одном подъезде постоянные обрушения"», – рассказала о ситуации жительница дома Валентина Дмитрук.
Олег Кожемяко отметил, что необходимо как можно быстрее провести ремонт дома, который является объектом культурного наследия.
Причем большая часть работ будет выполнена уже в этом году.
«После обследования комиссией дом был признан аварийным, но так как он является объектом культурного наследия, вопрос о его сносе не может даже рассматриваться. Принято решение произвести его ремонт в два этапа: в этом и следующем году. Работы будет выполнять компания, которая имеет лицензию Министерства культуры РФ на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия» – заявил глава Владивостока Олег Гуменюк.
Отметим, в настоящее время на территории Приморского края расположено 1520 зарегистрированных объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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