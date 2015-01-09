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Полицейские разыскивают двух хулиганов, жестоко избивших пешехода в поселке Новый

Полицейские разыскивают двух хулиганов, жестоко избивших пешехода в поселке Новый

Фото: Dnepr24

Сотрудники полиции продолжают поиски двух злоумышленников, совершивших нападение на жителя поселка Новый в Надеждинском районе. Хулиганы сильно избили мужчину возле пешеходного перехода и скрылись с места происшествия.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, нападение произошло около 13:00 в субботу, 22 июня, возле пешеходного перехода в районе продуктового магазина «Чепок» на улице Первомайской.   

Двое неизвестных хулиганов без причины жестоко избили местного жителя, который позже был доставлен врачами скорой в реанимацию, а нападавшие скрылись с места происшествия.

Сотрудники полиции просят откликнуться возможных очевидцев избиения человека, а также проезжавших в то время мимо места преступления водителей, чьи регистраторы могли зафиксировать нападавших.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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