Полицейские разыскивают двух хулиганов, жестоко избивших пешехода в поселке Новый
Сотрудники полиции продолжают поиски двух злоумышленников, совершивших нападение на жителя поселка Новый в Надеждинском районе. Хулиганы сильно избили мужчину возле пешеходного перехода и скрылись с места происшествия.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, нападение произошло около 13:00 в субботу, 22 июня, возле пешеходного перехода в районе продуктового магазина «Чепок» на улице Первомайской.
Двое неизвестных хулиганов без причины жестоко избили местного жителя, который позже был доставлен врачами скорой в реанимацию, а нападавшие скрылись с места происшествия.
Сотрудники полиции просят откликнуться возможных очевидцев избиения человека, а также проезжавших в то время мимо места преступления водителей, чьи регистраторы могли зафиксировать нападавших.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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