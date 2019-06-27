Более 40 вопросов рассмотрели приморские депутаты на заседании ЗакСа
Администрация Приморского края станет правительством, дополнительные меры поддержки многодетных семей, будет расширен
н перечень оснований для присвоения жителям края почетного статуса "Ветеран труда Приморского края", откорректирован закон "О наградах Приморского края" - эти и ряд других вопросов рассмотрели депутаты Приморского края на заседании Законодательного Собрания. Об этом интервью с председателем Законодательного Собрания Приморского края Александром Роликом.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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