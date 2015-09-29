Строим по-новому: деньги дольщиков в Приморье защитит механизм эскроу

С 1 июля меняется подход к привлечению денежных средств в долевом строительстве. Граждане перестанут передавать их напрямую продавцу. Вместо этого средства будут размещаться в банках на счетах эскроу. Нововведение распространится на новые проекты, а также на ряд уже строящихся домов.

Как сообщает пресс-служба Дальневосточного ГУ Банка России, внедрение механизма проектного финансирования продиктовано необходимостью защитить права физических лиц. Нововведение позволит избежать случаев, когда дольщики оказывались и без денег, и без жилья. Теперь застройщик не сможет привлекать средства граждан на один объект, а строить на эти средства другой. Для возведения дома он должен использовать собственные средства или кредиты банков.

Система будет работать следующим образом. Человек выбирает квартиру и заключает договор со строительной компанией. Та в свою очередь выдаёт ему номер счёта в банке для перечисления стоимости будущего жилья. Перечень уполномоченных банков размещён на сайте Банка России. Если застройщик предлагает перечислить деньги на счёт в другом банке, он нарушает закон.

Удостоверившись в легитимности сделки, покупатель вносит средства на счёт эскроу. Застройщик сможет их забрать, только когда первый покупатель получит ключи от нового жилья. Контроль за тем, чтобы деньги, взятые в рамках проектного финансирования, шли именно на возведение дома, в котором люди купили квартиры, будет осуществлять банк.

Если в оговоренный срок дом не будет сдан, средства со счёта эскроу возвращаются гражданину. В случае отзыва у банка лицензии, деньги каждого дольщика на счетах эскроу защищены системой страхования вкладов на сумму до 10 млн рублей.

Для достройки после 1 июля без перехода на новую схему финансирования с применением счетов эскроу степень готовности объекта должна составлять не менее 30%. По договорам долевого строительства в нём должно быть продано не менее 10% площадей.

По состоянию на начало июня в Приморском крае от застройщиков поступило 39 заявок на получение проектного финансирования, 16 из них уже рассмотрены, 23 находятся в работе.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]