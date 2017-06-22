В пятницу дожди усилятся в Приморье и станет прохладнее

Сегодня и ближайшей ночью синоптическая ситуация существенно не изменится. По-прежнему на севере края сохранятся кратковременные дожди, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру". Гребень тихоокеанского антициклона ослабеет, но усилится влияние отрога охотского антициклона. В результате температурный фон понизится на 1 — 3 градуса.

Завтра с запада к Приморью подойдут фронтальные разделы, дождей станет больше. Максимальные температуры станут еще ниже, чем сегодня, в континентальных районах +20...+27 °C, на побережье +11...+19 °C.

Во Владивостоке сегодня утро было еще теплым, но примерно с 9:00 началось охотское вторжение и температура воздуха стала понижаться и к обеду упала до +12 °C. В последующие сутки из-за охотского антициклона во Владивостоке температурный фон понизится еще на 2-4 градуса. Местами сохранятся туман, морось, в конце дня переходящая в дождь. Сильный юго-восточный ветер добавит ощущение дискомфорта.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]