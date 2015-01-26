ГИБДД обратилась с экстренным предупреждением в связи с ситуацией на трассе Седанка-Патрокл

Водителей призывают быть бдительнее в условиях сильного тумана. Как сообщает "Вести: приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по г. Владивостоку, в ряде районов города сохраняются плохая видимость из-за тумана. Госавтоинспекция Владивостока призывает водителей и пешеходов соблюдать Правила дорожного движения. Переходить проезжую часть в установленных для этого местах, проявлять максимальную осторожность при движении вблизи пешеходных переходов, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Правильная оценка дорожной ситуации позволит предотвратить возникновение аварийных ситуаций на дороге.

На автодороге в районе п. Новый-Де-Фриз-Седанка-Патрокл выстелены дополнительные наряды ГИБДД для обеспечения безопасности дорожного движения. Госавтоинспекция рекомендует водителям использовать помимо ближнего света фар и противотуманные фары. Таким образом автомобиль будет более заметен на дороге.

Движение автотранспорта по автодорогам Владивостока, а также по автодороге п. Новый - Де-Фриз-Седанка-Патрокл осуществляется в обычном режиме. Ограничений нет.

Видео - dps_vl125





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]