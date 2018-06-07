Анонс на 28 июня

28 июня в 10.00 – Владивосток, Корабельная набережная – форум «Армия-2019».

28 июня в 11.00 − Владивосток, Театр молодежи (Светланская, 15а) − спектакль «Бременские музыканты».

28 июня в 12.00 – Владивосток, Центр современного искусства «Заря» (пр-т 100-летия Владивостока, 155) – межмузейный маршрут «Сам по следам».

28 июня в 16.00 - Музейно-выставочный комплекс ВГУЭС — выставка «С первых полос» (фотография).

28 июня в 17.00 – Приморский торговый дом книги (Светланская, 45) – семинар «Пособия для ЕГЭ. История».

28 июня в 18.00 – стадион «Авангард» (Капитана Шефнера, 2) – общегородской выпускной.

28 июня в 18.00 – Владивосток, библиотека им. А. М. Горького (Некрасовская, 59а) − поэтический вечер «Ода милости господней».

28 июня в 18.30 – Приморская краевая филармония (Светланская, 15) − премьера концертной программы «Классика и современность».

28 июня в 18.30 − Владивосток, Театр молодежи (Светланская, 15а) − спектакль «Шум за сценой».

28 июня в 18.30 – Владивосток, Театр имени М. Горького (Светланская, 49) – Иркутский областной музыкальный театр им. Н. М. Загурского: «До новых встреч, Владивосток».

28 июня в 19.00 – Старый дворик ГУМа (Светланская, 33) − мастер-классы по историческим танцам XIX века.

28 июня в 20.00 – ДВФУ (Аякс, 10, корп. A) – выставка проектов Digital Art.

28-29 июня в 10.00 - Владивосток, Краевой дом физкультуры (Партизанский пр-т, 2) - Турнир г. Владивостока по кикбоксингу.



28-29 июня - Владивосток, амфитеатр Спортивной набережной - Спортивный фестиваль «BIG BOSS Pro», чемпионат ДФО по силовому экстриму. 28 июня начало в 13.00, 29 июня в 15.00.

28 июня-1 июля - Владивосток, акватория Амурского залива, яхт-клуб «Семь футов» (ул. Лейтенанта Шмидта, 17) - Парусный спорт. Чемпионат г. Владивостока, крейсерские яхты всех классов, «Плату 25».

28 июня – День российского букмекера.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]