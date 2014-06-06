В Приморье "Тойота Марк-2" врезался в леерное ограждение, пострадала девушка

20-летний водитель "Тойота Марк2", двигаясь со стороны Уссурийска в направлении Владивостока, не справился с управлением, в результате чего иномарка врезалась в барьерное ограждение. Это произошло в Надеждинском районе на 727 километре автодороги А-370 Хабаровск-Владивосток.

В автоаварии пострадала 20-летняя пассажирка "Марка".

Стаж вождения водителя "Тойота Марк 2" – 1,5 года.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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