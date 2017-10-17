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Раненую рысь пытаются спасти ветеринары во Владивостоке

Фото: Vl.ru

Ветеринары Владивостокской государственной клиники и Приморского сафари-парка борются за жизнь молодой рыси. У хищника повреждены передняя и задняя лапы, общее состояние животного тяжелое.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, в начале июня в поселке Восток Красноармейского района стал появляться самец европейской рыси. Хищник прятался в подвалах, заходил на помойки в поисках пищи. По характеру его движений было понятно, что у него повреждена передняя лапа.

Выслеживание и отлов хищника заняли около недели. При осмотре животного подозрения подтвердились – передняя левая лапа была травмирована, скорее всего, капканом, рана гноилась, общее состояние было тяжелым.

После обследования, включавшего компьютерную томографию, ветеринары провели первую операцию по удалению поврежденных тканей и формированию культи. Но пока рысь жила с открытой раной, началось общее заражение, открылся инфекционный процесс на левой задней лапе. Из-за гниения под кожей ткани стали разлагаться, срочно потребовалась вторая операция.

Состояние животного при этом оставалось тяжелым. Были удалены отмершие ткани на задней лапе, обширная рана прочищена, назначен курс лечения. По словам хирурга Станислава Ахмадеева, ситуация очень сложная, и прогнозы на благоприятный исход осторожные, но врачи готовы бороться за жизнь рыси до конца.

Видео - Приморский сафари-парк


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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