В таежной глубинке живут и сохраняют народные певческие традиции участницы вокального ансамбля «Журавушка». К ним, в село Заветное, ни путей, ни дорог, практически. Но рвется на волю русская душа. На дне рождения удивительного коллектива побывала Ольга Артемова.

Концерт в честь именин «Журавушка» дает в сельском клубе. Почти все земляки тут. Деревня-то маленькая. И 13 лет творческой жизни местных певуний у всех на глазах, с тех пор как выросли вокалистки в народный коллектив из кружка художественной самодеятельности, как узнали о прекрасных заветнинках в Приморском крае. И стали они постоянными участницами дальневосточного фестиваля «Ярмарка хоров» в Арсеньеве. Жаннет Шабанова продавцом работала, но вот уже столько лет возглавляет ансамбль, а заодно и клуб поддерживает.

Жаннет Шабанова, художественный руководитель вокальной группы «Журавушка»: «Костюмы шью, танцы ставлю. Не хвастаюсь, а все делаю сама. Вот я на 9 мая сэкономила, мечтаю купить проектор. Вот есть 11 тысяч, еще надо на проектор собирать и на экран. Такая мечта глубокая!»

Галина Манцурова стояла у истоков творчества коллектива. Часто вспоминает первого руководителя — Галину Петровну Ромащенко, которая несколько лет назад успевала и в библиотеке сельской трудиться, и работать над вокальными постановками. В основе которых традиции народного творчества.

Галина Манцурова, участница вокальной группы «Журавушка»: «Она хочет вернуться. В следующий раз, когда мы будем ставить концерт, она вернется к нам. Её завидки уже взяли. Мы ж все такие: «А уйду, уйду!». А домой приходишь и передумаешь».

К сожалению, из-за нехватки средств в бюджете Кокшаровского поселения, куда относится и Заветное, здание местного дома культуры зимой не отапливается. Так что, всё время морозов, журавушки репетируют в здании сельской администрации.

Татьяна Широких, участница вокальной группы «Журавушка»: «Хочется, чтобы клуб наш начал работать. Очень жалко клуб, рушится уже. А говорят, что, когда клуб закрывают, деревня умирает полностью».

За 13 лет они семьёю стали, посмотрели край. Мечтают, конечно, себя показать и другим территориям. Весьма кстати тут дальневосточный фестиваль «За веру в Отечество». Вот только отметят День рождения, и сразу начнут к нему подготовку.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]