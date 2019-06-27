Свое 13-летие вокальный ансамбль "Журавушка" отметил концертом в родном селе Заветное. Видеорепортаж Ольги Артемовой
В таежной глубинке живут и сохраняют народные певческие традиции участницы вокального ансамбля «Журавушка». К ним, в село Заветное, ни путей, ни дорог, практически. Но рвется на волю русская душа. На дне рождения удивительного коллектива побывала Ольга Артемова.
Концерт в честь именин «Журавушка» дает в сельском клубе. Почти все земляки тут. Деревня-то маленькая. И 13 лет творческой жизни местных певуний у всех на глазах, с тех пор как выросли вокалистки в народный коллектив из кружка художественной самодеятельности, как узнали о прекрасных заветнинках в Приморском крае. И стали они постоянными участницами дальневосточного фестиваля «Ярмарка хоров» в Арсеньеве. Жаннет Шабанова продавцом работала, но вот уже столько лет возглавляет ансамбль, а заодно и клуб поддерживает.
Жаннет Шабанова, художественный руководитель вокальной группы «Журавушка»: «Костюмы шью, танцы ставлю. Не хвастаюсь, а все делаю сама. Вот я на 9 мая сэкономила, мечтаю купить проектор. Вот есть 11 тысяч, еще надо на проектор собирать и на экран. Такая мечта глубокая!»
Галина Манцурова стояла у истоков творчества коллектива. Часто вспоминает первого руководителя — Галину Петровну Ромащенко, которая несколько лет назад успевала и в библиотеке сельской трудиться, и работать над вокальными постановками. В основе которых традиции народного творчества.
Галина Манцурова, участница вокальной группы «Журавушка»: «Она хочет вернуться. В следующий раз, когда мы будем ставить концерт, она вернется к нам. Её завидки уже взяли. Мы ж все такие: «А уйду, уйду!». А домой приходишь и передумаешь».
К сожалению, из-за нехватки средств в бюджете Кокшаровского поселения, куда относится и Заветное, здание местного дома культуры зимой не отапливается. Так что, всё время морозов, журавушки репетируют в здании сельской администрации.
Татьяна Широких, участница вокальной группы «Журавушка»: «Хочется, чтобы клуб наш начал работать. Очень жалко клуб, рушится уже. А говорят, что, когда клуб закрывают, деревня умирает полностью».
За 13 лет они семьёю стали, посмотрели край. Мечтают, конечно, себя показать и другим территориям. Весьма кстати тут дальневосточный фестиваль «За веру в Отечество». Вот только отметят День рождения, и сразу начнут к нему подготовку.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
28.07.2017 Традиции разных народов мира поддерживают в Шкотовском районе
-
04.04.2017 В Уссурийске отметили День единства народов Беларуси и России. Общественная деятельность белорусской диаспоры Приморского края
-
11.10.2016 Дальневосточная "Ярмарка хоров" стартовала в Арсеньеве с выступления коллектива из Валаамского монастыря
-
24.05.2015 Ансамбль танца "Плясунья" проведет юбилейный концерт во Владивостоке
-
20.05.2015 Во Владивостоке свое 30-летие ансамбль танца "Плясунья" отметит юбилейными концертами
-
13.01.2015 Приморские танцоры взяли Гран-при международного фестиваля
Добавить комментарий