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47 килограммов просроченной икры уничтожили во Владивостоке

47 килограммов просроченной икры уничтожили во Владивостоке.

Опасный для здоровья продукт обнаружили специалисты Управления Россельхознадзора во время проверки одного из холодильных комплексов Владивостока, - сообщает "Вести: Приморье". Срок годности икры истек еще в прошлом году.

В отношении собственника продукции возбуждено административное производство. Нарушителю назначен штраф.

Опасная продукция изъята из оборота и уничтожена на специализированном предприятии.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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