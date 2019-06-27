47 килограммов просроченной икры уничтожили во Владивостоке
47 килограммов просроченной икры уничтожили во Владивостоке.
Опасный для здоровья продукт обнаружили специалисты Управления Россельхознадзора во время проверки одного из холодильных комплексов Владивостока, - сообщает "Вести: Приморье". Срок годности икры истек еще в прошлом году.
В отношении собственника продукции возбуждено административное производство. Нарушителю назначен штраф.
Опасная продукция изъята из оборота и уничтожена на специализированном предприятии.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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