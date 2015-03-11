Во Владивостоке насчитали 309 тысяч легковых автомобилей

Аналитическое агентство «Автостат» составило топ-25 российских городов по количеству зарегистрированных легковых автомобилей. Владивосток в рейтинге занял 15-ю строчку – в столице Приморья насчитали 309 тысяч машин, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.

По данным агентства, в России насчитывается 43,5 млн легковых автомобилей. Больше всего из них зарегистрировано в Москве – почти 3,7 млн единиц. Вторым по числу автомобилей в парке является Санкт-Петербург – 1,75 млн штук. Третью строчку занимает Екатеринбург, где числится 462 тысячи машин. Четвертое место – у Новосибирска (445 тысяч), а пятое занимает Самара (394 тысячи).

Вторая пятерка городов по численности автопарка выглядит так: Казань (374 тысячи), Нижний Новгород (361 тысяча), Краснодар (341 тысяча), Челябинск (331 тысяча) и Воронеж (330 тысяч).

Далее российский парк легковых автомобилей по городам распределен следующим образом: 11-е место занимает Омск (329 тысяч), 12-е – Ростов-на-Дону (325 тысяч), 13-е – Красноярск (322 тысячи), 14-е – Уфа (320 тысяч), 15-е – Владивосток (309 тысяч), 16-е – Волгоград (264 тысячи), 17-е – Саратов (253 тысячи), 18-е – Пермь (252 тысячи), 19-е – Тюмень (236 тысяч), 20-е – Тольятти (212 тысяч), 21-е – Иркутск (197 тысяч), 22-е – Ижевск (182 тысячи), 23-е – Барнаул (180 тысяч), 24-е – Калининград (177 тысяч). Замыкает топ-25 российских городов по объему автопарка Оренбург (173 тысячи).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]