Уникальный пилотный проект по комплексному обследованию беременных запустили генетики. Видеорепортаж Светланы Дудик
Чтобы предотвратить уровень младенческой и материнской смертности, от нарушения развития сосудистой системы, в Приморском крае она составляет 30%, генетики запускают уникальный пилотный проект по комплексному обследованию беременных.
Преэклампсия — поражение сосудов. Диагноз, который будущая мама может услышать во второй половине беременности, когда казалось бы, все угрозы позади. До 8% будущих мам с неутешительными словами врача, сталкиваются и в первом триместре. Сейчас приморские генетики научились на ранних сроках оценить риск развития болезни.
Сергей Воронин, главный специалист Министерства Здравоохранения РФ по медицинской генетике ДФО, к.м.н. зав. краевой медико-генетической консультацией: Мы знаем как можно заподозрить высокий риск у женщин развития преэклампсии. К сожалению, никто не скидывает со счетов наследственный фактор. И есть момент, который называется ухудшение качества нашего генетического материала, и не только. И в целом здоровья популяции. Безусловно в этой ситуации встаёт вопрос максимально обезопасить и маму и ребёнка».
Большая часть вопросов анамнеза для женщин традиционна, но есть и новые. К примеру, биохимические исследования методом флюоресцентного иммунного анализа. Оценить результаты поможет и специальное автоматизированное оборудование.
Елена Бруенок, врач-генетик лабораторной диагностики: «Сейчас у нас открылась новая лаборатория, которая производит до 30 наименований. Я понимаю, что миссия полноценно исполнять».
Новинкой при ультразвуковом исследовании для данной патологии будет так называемый пульсационный индекс правой и левой маточных артерий. Результат данного обследования — важнейшая информация для ведущего специалиста.
Оксана Капацинская, пренатолог-гинеколог Краевого отделения медико-генетической консультации, к.м.н.: «...Шагнула медицина далеко вперёд. Внутриутробно уже делаются операции, ни одна-две, а десятки. В перспективе будем осваивать и помогать, и деткам, и беременным женщинам».
Расширенный анализ может прогнозировать до 75% случаев ранней диагностики преэклампсии около 45% - на доношенном сроке. В этих случаях будет проведена профилактика данного состояния, что спасет будущую маму и ее малыша. Ориентировочно, шесть тысяч беременных будут включены в этот проект.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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