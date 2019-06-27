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Вчера, 21:23
 

Уникальный пилотный проект по комплексному обследованию беременных запустили генетики. Видеорепортаж Светланы Дудик

Чтобы предотвратить уровень младенческой и материнской смертности, от нарушения развития сосудистой системы, в Приморском крае она составляет 30%, генетики запускают уникальный пилотный проект по комплексному обследованию беременных.

Преэклампсия — поражение сосудов. Диагноз, который будущая мама может услышать во второй половине беременности, когда казалось бы, все угрозы позади. До 8% будущих мам с неутешительными словами врача, сталкиваются и в первом триместре. Сейчас приморские генетики научились на ранних сроках оценить риск развития болезни.

Сергей Воронин, главный специалист Министерства Здравоохранения РФ по медицинской генетике ДФО, к.м.н. зав. краевой медико-генетической консультацией: Мы знаем как можно заподозрить высокий риск у женщин развития преэклампсии. К сожалению, никто не скидывает со счетов наследственный фактор. И есть момент, который называется ухудшение качества нашего генетического материала, и не только. И в целом здоровья популяции. Безусловно в этой ситуации встаёт вопрос максимально обезопасить и маму и ребёнка».

Большая часть вопросов анамнеза для женщин традиционна, но есть и новые. К примеру, биохимические исследования методом флюоресцентного иммунного анализа. Оценить результаты поможет и специальное автоматизированное оборудование.

Елена Бруенок, врач-генетик лабораторной диагностики: «Сейчас у нас открылась новая лаборатория, которая производит до 30 наименований. Я понимаю, что миссия полноценно исполнять».

Новинкой при ультразвуковом исследовании для данной патологии будет так называемый пульсационный индекс правой и левой маточных артерий. Результат данного обследования — важнейшая информация для ведущего специалиста.

Оксана Капацинская, пренатолог-гинеколог Краевого отделения медико-генетической консультации, к.м.н.: «...Шагнула медицина далеко вперёд. Внутриутробно уже делаются операции, ни одна-две, а десятки. В перспективе будем осваивать и помогать, и деткам, и беременным женщинам».

Расширенный анализ может прогнозировать до 75% случаев ранней диагностики преэклампсии около 45% - на доношенном сроке. В этих случаях будет проведена профилактика данного состояния, что спасет будущую маму и ее малыша. Ориентировочно, шесть тысяч беременных будут включены в этот проект.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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