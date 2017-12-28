Более 90 миллионов рублей – столько «Терминал Астафьева» планирует потратить на социальную программу по переселению жителей Находки из аварийных бараков в современное жилье. Сейчас в самом разгаре идет второй этап этого не имеющего аналогов проекта. Очередные семьи накануне переехали в новое жилье. Среди них – Анна Деликова, которая и не надеялась уехать из аварийного барака.

Анна Деликова, участник программы переселения: «Всю жизнь прожили в полуразрушенном доме без условий (ужасные, если их так можно назвать). Но «Терминал Астафьева» помог с переселением в нормальное, комфортное жилье. Теперь у нас трехкомнатная квартира, в которой мы сейчас делаем ремонт. Ощущения, конечно, непередаваемые».

Новое жильё семья выбрала в этом же микрорайоне, в нескольких сотнях метров от ветхого барака. В трехкомнатной квартире сейчас идет ремонт, который закончится до конца лета. Соседкой Анны Деликовой по аварийному зданию была Татьяна Кузьминова. 30 лет она прожила в нечеловеческих условиях, где воспитала двоих детей. Сейчас наслаждается жизнью в комфортной двухкомнатной квартире кирпичного дома почти в центре Находки.

Татьяна Кузьминова, участник программы переселения: «Помощь была очень большая. Людей переселяли, предоставляли даже технику. Некоторым навстречу шли — даже во Владивосток уехала одна женщина с детьми».

В прошлом году терминал за собственные средства полностью расселил аварийный барак по ул. Астафьева, 3. Завершить работы по второму этапу порт планирует в декабре 2019 года. Всего на эту программу предприятие направит более 90 млн рублей.

А в прошлом году была создана лаборатория, которая следит за экологической обстановкой на территории порта. Накануне ей присвоили важный статус – заключение о соответствии государственным стандартам. Следующий шаг – получение аккредитации, что по сути дела превратит лабораторию в самостоятельную единицу, способную проводить исследования для любых предприятий.

Инна Роланд, начальник производственной лаборатории ОАО «Терминал Астафьева»: “Наша область деятельности включает ряд объектов контроля, такие как: рабочие места, воздух рабочих зон, атмосферный воздух на границе СЗЗ в районе жилого микрорайона, прилегающего к предприятию – район улицы Астафьева».

Мониторинг сотрудниками лаборатории проводится ежедневно. Так, в минувший вторник замеры воздуха в микрорайоне Астафьева на границе с санитарно-защитной зоной не выявили превышений.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]