Программа "Пульс": Профессии - фельдшер и медицинская сестра
Специальный проект «Пульс. Здоровое Приморье». Тема этого выпуска - работа среднего медицинского персонала в учреждениях здравоохранения Приморского края.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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